تیم ملی تا فینال راه سختی در پیش دارد/ کار گروهی ایران قابل ستایش است

افشین پیروانی در گفتگو با خبرنگار مهر رسیدن به فینال شانزدهمین دوره جام ملت های آسیا را کاری بسیار سخت دانست و خاطرنشان کرد: نسبت به بازی مقابل بحرین در دیدار با قطر بسیار منطقی‌تر و بهتر بازی کردیم و این نشان می‌دهد که بازیکنان ما بازی به بازی بهتر خواهند شد و امیدوارم بتوانیم مقابل امارات نیز یک بازی قابل قبول را ارائه داده و با روحیه خوب خود را آماده دور بعدی کنیم.

وی تاکید کرد: قطر هنوز در باد قهرمانی جام خلیج فارس بود و فکر می‌کرد می‌تواند به راحتی به دور بعد صعود کرده و به آسانی تمام تیم‌ها را پشت سر بگذارد و همین غرور آنها باعث شد تا پس از گذشت دو بازی از دور مسابقات حذف شوند.

هافبک پیشین پرسپولیس کار کی‌روش را در بازی‌های آینده مشکل دانست و گفت: کارلوس کی‌روش راه سختی را تا پایان مسابقات در پیش دارد و در این دو بازی که شاهد بودیم استرس زیادی به او وارد شده و شما دیدید که در دیدار مقابل قطر حرکاتی که او انجام داد نشان از استرس و فشار بالایی بود که بر وی پدید آمده است.

وی در مجموع کار تیمی ایران را در مقابل قطر پسندید و گفت: کار تیمی و گروهی ایران در این بازی قابل ستایش بود و بازیکنان تیم ملی با حمایت بی‌چون و چرای ایرانی‌هایی که در ورزشگاه حضور داشتند توانستند این بازی را با پیروزی پشت سر گذاشته و به دور بعد صعود کنند.

پیروانی از سردار آزمون به نیکی یاد کرد و گفت: اعتقاد دارم سردار آزمون نشان داد که یکی از بازیکنان باآتیه فوتبال ایران است و کی‌روش توانسته تاثیر مثبتی بر روی این بازیکن گذاشته و او نشان دهد که او فوتبالی فراتر از آسیا را بازی می‌کند.