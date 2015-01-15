عملیات احداث نخستین زائر سرای ویژه اساتید کشور در مشهد مقدس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رییس نهاد رهبری در دانشگاه های کشور ظهر پنچشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی زایر سرای محبان امیرالمومنین ویژه دانشگاهیان کشور بیان داشت: مشهد با برخورداری از ظرفیت های فرهنگی می تواند دانشجویان را با داشته های فرهنگی و معنوی آشنا کند.

حجت الاسلام محمد محمدیان بیان داشت: سالانه چندین هزار استاد دانشگاه با ورود به مشهد از ظرفیت زیارتی و معنوی این شهر استفاده کرده و تعداد گسترده ای از دانشجویان سراسر کشور در کنار بارگاه منور رضوی زندگی مشترک خود را آغاز می کنند.

وی افزود: میزان طلاق در ازدواج دانشجویی ۲ درصد کمتر از سایر ازدواج های صورت گرفته در کشور است واین امر نشانگر پایداری و استحکام ازدواج های دانشجویی است.

وی یادآور شد: تقویت مباحث فرهنگی و معنوی در پایداری زندگی مشترک نقش بسزایی دارد لذا باید این دو مولفه را در جامعه و میان قشر جوان فرهنگسازی کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش در ارتباط با ساخت زایرسراهای ارزان قیمت بیان داشت: زایرسرایی که امروز عملیات اجرایی آن در مشهد آغاز شده ویژه اساتید دانشگاه های کشور است و امیدواریم با مساعدت شهردار مشهد، اقامتگاهی ارزان قیمت برای دانشجویان نیز احداث شود.

شهرداری مشهد میهمان زایران

شهردار مشهد نیز در مراسم آغاز عملیات اجرایی زایرسرای محبان امیرالمومنین ویژه دانشگاهیان کشور اظهار داشت: احداث اقامتگاه های ارزان قیمت در راستای میهمان نوازی و با هدف خدمت رسانی به زایران در دستور کار قرار دارد.

صولت ضمیری بیان داشت: اغلب زایرانی که وارد مشهد می شوند متعلق به اقشار متوسط و محروم هستند و لذا هتل ها نمی تواند پاسخگوی نیاز آنان باشد.

وی احداث زایر سراهای ارزان قیمت را یکی از تاکیدات و دغدغه ها و مطالبات مقام معظم رهبری عنوان کرد و بیان داشت: احداث زایرسرهای ارزان قیمت برای زایران است و شهرداری مشهد در راستای پاسخگویی به این مطالبه و خدمت رسانی به زایران تمامی تلاش خود را به کار بسته است.

زایر سرای اساتید دانشگاه سال اینده به بهره برداری می رسد

شهردار منطقه ثامن نیز صبح امروز در حاشیه آغاز عملیات اجرایی احداث زایر سرای اساتید دانشگاه ها گفت: پروژه زایرسرای ارزان قیمت ویژه دانشگاهیان کشور با مساحت ۷ هزار و ۵۰۰ متر نربع و با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان تا نیمه دوم سال ۹۵ به بهره برداری می رسد.

حمید ضمیری اظهار داشت: ۱۲۰ هزار متر مربع فضای فرهنگی ویژه مجاوران و زایران در بافت پیرامونی حرم مطهر را درحال اقدام است که این پروژه به یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی با اعلام اینکه بحث توسعه فرهنگی و ایجاد زایرسراهای ارزان قیمت در دستور کار شهرداری منطقه ثامن قرار دارد افزود: هم اکنون ۶۳ زایرسرای ارزان قیمت در مرحله اجرا و صدور پروانه قرار دارد و ۶۳ زمین برای احداث آماده شده که ۲۵ مورد از این زمین ها توسط شهرداری احداث می شود و با زیربنای ۲۳۰ هزار مترمربع در اختیار قشر محروم و کم درآمد جامعه قرار خواهد گرفت.

ضمیری تصریح کرد: برای احداث زایر سرا های ارزان قیمت کمیته ای در منطقه ثامن به ریاست شهردار مشهد تشکیل شده تا وضعیت زایرسراها را بررسی و به سرانجام برسانیم.