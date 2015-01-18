امیدوارم تیم ملی ایران به عنوان سرگروه صعود کند

پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه اگر به عنوان تیم دوم به دور بعدی صعود کنیم و به احتمال زیاد به مصاف ژاپن برویم امیدوارم بتوانیم با یک بازی خوب مقابل امارات به عنوان تیم اول از گروه خود صعود کرده و با تیم عراق یا اردن بازی کنیم.

وی بازی تیم‌ ملی را مقابل قطر بسیار منطقی دانست و گفت: با یک بازی خوب و منطقی توانستیم مقابل بحرین پیروز شده و به دور بعد صعود کنیم. در خط دفاعی بسیار عملکرد خوبی داشتیم و بازیکنان نشان دادند که به آن هماهنگی‌ که مدنظر سرمربی بوده تقریبا دست پیدا کرده‌اند.

پرویز مظلومی با اظهار رضایت از بازی سردار آزمون نیز گفت: اگرچه آزمون با توجه به مصدومیتی که برایش پیش آمد زمین مسابقه را ترک کرد اما در مجموع بازی قابل قبولی را ارائه داد و توانست یک گل زیبا را نیز به ثمر رسانده و صعود ایران را به دور بعد تضمین کند.

سرمربی اسبق استقلال در ادامه افزود: به نظر من کی‌روش باید به جوانان بیشتر اهمیت داد تا بتواند موفقیت خود را در تیم‌ ملی بیشتر کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: پس از گلی که به قطر زدیم طبیعی بود که کمی عقب بکشیم و قطر از این فرصت استفاده کرد و حملاتی را روی دروازه ما به دست آورد اما با هماهنگی‌ که بین بازیکنان وجود داشت این اجازه به آنها داده نشد تا بتوانند گل تساوی را وارد دروازه ما کنند.