اركستر كانادايي اعتصاب را شكست

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، فردا اعضاي اركستر مونترال بعد از شش ماه دوري از صحنه و عدم حضور در هيچ كنسرتي به كار خود بر مي گردند.

اعضاي اركستر سمفونيك مونترال و مديريت آنها اعلام كردند كه بالاخره در مورد شرايط كاري و حقوق بيشتر، به توافق رسيده اند. با اين توافقنامه آنها به اعتصاب شش ماهه خود كه باعث لغو سي و دو كنسرت شد، پايان دادند.

مديريت اركستر سمفونيك مونترال، خاطر نشان كرده است كه با كمبود بودجه معادل سه و نيم ميليون دلار مواجه بوده اند. او همچنين عليرغم امضاي توافقنامه اعلام كرده است كه همچنان اين اركستر توانايي پرداخت حقوق مورد نظر نوازنده ها را ندارد و نوازنده ها بايد در اين رابطه مقداري انعطاف از خودشان نشان دهند تا بتوانند بودجه مورد نياز را تامين كنند. بنابراين در قرارداد نوازندگان توافق شده كه ديگر بيشتر از حد مجاز موسيقي اجرا نكنند .

با توجه به اين اعتصاب حقوق نوازندگان هيجده درصد افزايش يافت و حقوقشان از شصت هزار دلار به هفتاد و دو هزار دلار رسيد و با آن حال همچنان بيش از نيمي از نوازندگان به حقوق مورد نظر خود دست نيافته اند.