به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن رهامی رئیس کمیته انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که عصر امروز در همایش سراسری اصلاح‌طلبان در سالن کانون توحید تهران برگزار شد، سخن می‌گفت برای تحقق رفع حصر موسوی، کروبی، رهنورد ابراز امیدواری کرد و گفت: امیدواریم که به زودی حصر این افراد برداشته شود و ما دوستان خودمان را در کنارمان ببینیم.

وی همچنین در ادامه به آسیب‌ها و صدماتی که به کشور در ۸ سال گذشته وارد آمده است گفت: در این ۸ سال اعتبار ما در جهان و منطقه صدمه خورده است، فسادهای مالی‌ای که انجام شده است در صد سال اخیر بی‌سابقه است.

رئیس کمیته انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات افرود: اگر می‌خواهیم کشور اصلاح شود و دولت موفق گردد بدون یک مجلس موثر و کارشناس تحقق نمی‌یابد البته ممکن است ایراداتی وجود داشته باشد اما اگر بخواهیم قدم جدی و مسئولانه برداریم می‌توانیم موفق شویم.

رهامی تاکید کرد: در جاده صاف تاختن هنر نیست بلکه در شرایط پیچیده که امکانات انتخابات در دست ما نیست هنر است. ما مجلس در تراز جمهوری اسلامی می‌خواهیم داشته باشیم که وقتی صحن این مجلس از تریبون برای دنیا پخش می‌شود همه بگویند رحمت به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رحمت به رهبر این انقلاب و مردم این کشور. حال این مجلس می‌خواهد اصلاح‌طلب باشد یا اصولگرا. مهم این است که مجلس در تراز انقلاب و جمهوری اسلامی قرار داشته باشد.

وی با بیان اینکه دبیر شورای نگهبان از حضور برخی جریان‌ها برای فعالیت در انتخابات خبرگان رهبری اعلام خطر می‌کند گفت: اگر مردم طرفدار ما باشند این خطر است؟ ما نمی‌گوییم در زمان مدیریت دولت و مجلس اصلاحات ایراداتی نداشتیم ولی نسبت به رقبای خود در مجلس و دولت بهتر عمل کردیم.

دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌های کشور با تاکید بر ضرورت اعمال تدبیر در انتخابات سال آینده گفت: ما در شرایط بسته سال ۹۱ با تدبیر توانستیم رای مردم را به خود جلب کنیم. ما رقبای خود را دشمن نمی‌دانیم و از رقبا می‌خواهیم با رعایت قواعد بازی با ما وارد رقابت شوند.

رهامی تاکید کرد: صندوق‌های رای باید به مانند همه دنیا شفاف باشد و ما انتخابات صحیحی که محصولش هرچه باشد را به آن تن می‌دهیم، ما مجلسی نمی‌خواهیم که غربال شده باشد.

وی گفت: در قانون اساسی ما اعمال نظارت‌های شورای نگهبان به چنین شکلی که امروز اعمال می‌شود نیامده است بلکه وظیفه غربالگری تنها برعهده مردم است که اگر کسی محکومیت به فساد مالی ندارد باید بتواند کاندیدا شود. مردم زمانی به شورای نگهبان باید مراجعه کنند که نسبت به حق آنها اجحاف صورت گرفته است.

رهامی حق انتخاب مردم را حق‌الناس دانست و گفت: حق‌الناس این است که باید میدان برای مردم باز باشد تا بتوانند انتخاب کنند.

رئیس کمیته انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت: اگر کسی به نظام اعتقاد دارد باید بتواند در انتخابات شرکت کند و شورای نگهبان حق ندارد سلیقه های مردم را غربال کند. بلکه غربال گری تنها وظیفه مردم است و تنها کسانی که محکومیت و فساد مالی دارند نباید در انتخابات کاندیدا شوند.

وی افزود: اما اگر غربال گری شد مجلسی خواهیم داشت که امروز می بینیم و مجلسی خواهد بود که در شأن انقلاب اسلامی نیست. ما نباید امید مردم را از صندوق های رای ناامید کنیم.

رئیس کمیته انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با بیان اینکه اگر شورای نگهبان دلسوز صندوق های رای باشد ما مانند کشورهای منطقه نخواهیم شد چراکه آنچه که در کشورهای منطقه باعث بروز بحران های جدی شد همان بی تدبیری نسبت به رای مردم بود چراکه آنها می خواستند با سلاح با مردم صحبت کنند اما تجربه نشان داد که این اتفاق جواب نداده است.

رهامی حضور حداکثری احزاب را لازمه یک نظام دموکراسی دانست و افزود: معدل خطای خرد جمعی کمتر از خطای بزرگان کشور است و این یعنی تشکل ها باید به نظرات جمع توجه کنند و بزرگان کشور نیز به خرد جمعی توجه داشته باشند.

وی افزود: در انتخابات ۹۲ ائتلافی بین آقای روحانی و آقای عارف شکل گرفت که متاسفانه به قواعد ائتلاف عمل نشد و ما انتظار داشتیم که طرف انصراف دهنده در ائتلاف در اداره کشور سهیم باشد.

رئیس کمیته انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با بیان اینکه هرچقدر در انتخابات مجلس رای های خاکستری بیشتر شود به نفع جریان اصلاحات است گفت: سهم اصلاح طلبان از رای های خاکستری زیاد است و هرچقدر میزان مشارکت مردمی بالاتر رود سهم سبد آرای اصلاح طلبان بیشتر خواهد شد.

وی با اشاره به سیاست های کلی انتخابات در تهران که توسط شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، شورای مشورتی و همچنین توسط افرادی همچون آقای هاشمی و عارف تدوین شود گفت: ما باید این اصل را مشخص کنیم که تا کجا می خواهیم کوتاه بیاییم و اگر رد صلاحیت ها برای جریان اصلاحات وسیع باشد باید دوستان ما در این قضیه فکر کنند که آیا می توانیم در انتخابات شرکت کنیم یا خیر.

رهامی با تاکید بر اینکه تهران برای استان ها نمی تواند تصمیم گیری کند گفت: اگر حزبی در استان ها دفتری ندارد باید دفتر خود را فعال کند و تصمیمات محلی باید در اختیار خود استان ها قرار گرفته شود.

وی افزود: تلاش ما این است که خروجی اصلاح طلبان در تهران و استان ها از مجموعه کسانی باشد که زیر چتر اصلاحات و اعتدال قرار می گیرند اگر می خواهیم شکست نخوریم و این ذلت و خواری که طی هشت سال به مردم تحمیل شد را تجربه نکنیم باید خروجی ما یکی باشد.

همچنین رئیس کمیته انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در حاشیه همایش سراسری اصلاح طلبان در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا حضور شما در این همایش برای انتخابات مجلس دهم نشانگر این است که در انتخابات ۸۸ تقلب نشده است، اظهار داشت: ما با قهر با صندوق‌ها مخالفیم و مصداق این مخالفت شرکت در انتخابات ۹۲ بود.

وی با بیان اینکه اصالت احزاب برای ما اهمیت بالایی دارد گفت: انتخابات آتی نیز مانند انتخابات ۹۲ با حمایت احزاب سالم برگزار می شود.

وی همچنین با اشاره به لایحه دولت درخصوص فعالیت احزاب تاکید کرد: ما درخصوص این لایحه هیچ نگرانی نداریم.

رهامی همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص طرح رفراندوم که اخیرا از سوی رئیس‌جمهور مطرح شده است گفت: رئیس‌جمهور موضوع رفراندوم را اعلام نکرده اما ممکن است این موضوع برای مسائلی همچون مذاکره با ۵+۱ مطرح شود.

این فعال اصلاح‌طلب همچنین خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ زمینه برای حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات وجود داشت و این زمینه برای انتخابات آتی نیز برای اصلاح‌طلبان فراهم خواهد بود.