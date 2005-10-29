سفر ابراهيم جعفري به امان مثبت ارزيابي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ابراهيم جعفري روزگذشته به سفركوتاه خود به اردن پايان داد.

نخست وزير عراق دراين سفر با مقامات اردني درباره راه هاي ارتقاي سطح روابط دوجانبه بين عراق - اردن به مذاكره پرداخت.

جعفري با مثبت ارزيابي كردن نتايج سفرخود به اردن ديدار با عبدالله دوم پادشاه اين كشور را مثبت ارزيابي كرد.



به گفته وي، دراين نشست دو طرف برگسترش روابط دو جانبه اردن وعراق درتمام زمينه ها تاكيد كردند.

ابراهيم جعفري همچنين خاطر نشان كرد طرف اردني درخصوص كنترل مرزهاي مشترك خود با عراق با استفاده از دستگاه هاي پيشرفته كه مانع از ورود نفوذي ها به خاك اين كشور مي شود، به وي اطمينان داد.

عدنان بدران نخست وزيراردن با مثبت خواندن سفرجعفري به كشورش تاكيد كرد اين ديداربسيارموفقيت آميزبوده كه تمام مسائل موجود بين دو كشور دراين نشست مورد بررسي قرار گرفت .

وي همچنين تاكيد كرد كميته اي ويژه موضوع روابط دو كشوررا پيگيري خواهد كرد تا پرونده تمام مشكلات بسته شده و پرونده هاي همكاري هاي دو جانبه در تمامي زمينه ها گشايش يابد.

ابراهيم جعفري عصرروزپنجشنبه طي اولين ديداررسمي پس ازتيره شدن روابط دوكشوردرمورد فعاليت هاي خرابكارنه اردني ها درخاك عراق وارد امان شد.

اين درحالي است كه جلال طالباني رئيس جمهوري عراق نيزبه منظور پايان دادن به روابط تيره با اردن ماه گذشته درحاشيه نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك با عبدالله پادشاه اردن ديدار كرد.

همچنين نخست وزيراردن نيزدرروزدهم ماه سپتامبرگذشته ( شهريور ماه) به طورغيرمنتظره به عنوان اولين مقام رسمي اردني پس از سقوط صدام وارد عراق شد.

شايان ذكراست پس ازآنكه ابراهيم جعفري به سمت نخست وزيري عراق برگزيده شد به كشورهاي ايران ، تركيه و اردن سفر كرد.