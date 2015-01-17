مجلس نقالی «رومئو و ژولیت» به روی صحنه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر،در نمایش «مجلس نقالی رومئو و ژولیت» کاری از گروه تئاتر «نیست» که نویسندگی و کارگردانی آن را حسین جمالی بر عهده دارد،مجید رحمتی به عنوان نقال و بازیگر به ایفای نقش می پردازد.

این نمایش تک نفره با اقتباس از نمایشنامه «رومئو و ژولیت » ویلیام شکسپیر و بر اساس شیوه نقالی و استوار بر شیوه اجرایی نمایش ایرانی اجرا می شود.حسین جمالی و مجید رحمتی در قالب گروه نیست ،مدت هاست که در حوزه نمایش های ایرانی از جمله نقالی به فعالیت می پردازند و با اقتباس از متون غربی با رویکردی پژوهشی بر روی تکنیک های نمایش های ایرانی ،آثار متعددی را به روی صحنه برده اند.

«مجلس نقالی رومئو و ژولیت» با همکاری آموزشگاه افرا و با حمایت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا می شود.