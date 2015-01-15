دولت موظف است اعتبارات حوزه دین را اختصاص دهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد غروی بعدازظهر پنجشنبه در اختتامیه اجلاسیه جامعه مدرسین و علمای بلاد با ارائه گزارشی از کمیسیون نقش و جایگاه روحانیت در حوزه‌های علمیه در امور تبلیغی و اجتماعی اظهار کرد: دوزیستی بودن روحانیون یکی از مشکلات اصلی تبلیغ است و برخی بر روی منبر ابداع منکر می‌کنند.

این عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه اظهار کرد: تطبیق رویدادهای زمان با اعلام زمان هم یکی از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. این تطبیق‌ها می‌تواند ایمان جوانان را تضعیف کند.

آیت‌الله غروی اضافه کرد: مساجد بسیاری از خالی از روحانی است و انرژی و توان طلاب را در حوزه مصروف می کنیم و آنها را وارد عرصه تبلیغ نمی‌کنیم.

وی با بیان اینکه برخی فیلم‌های که در مورد روحانیون ساخته می‌شود باید زیرنظر حوزه و روحانیت باشد اظهار کرد: پرداکندگی اعزام مبلغ در سازمان‌های مختلف و فعالیت نهادهای مختلف در مناسبتهای تبلیغی هم در این کمیسیون بررسی شده است.

این استاد حوزه با بیان اینکه رشد علمی مبلغان نسبت به رشد علمی جامعه تناسب جدی ندارد گفت: گسترش ناهنجاری‌ها دلالت بر عدم کفایت فعالیت‌های فرهنگی دارد و نیروی مناسب برای عرصه تبلیغ از ابتدا در گزینش طلاب رعایت نمی‌شود.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه اضافه کرد: معنویت در حوزه‌ها کمرنگ شده و باید تقویت شود.

وی با اشاره به فعالیت وهابیت و صوفی‌ها و نیز بی‌خبری روحانیون از فضای اجتماعی اظهار کرد: در گروه‌های مختلف باید اعزام مبلغ صورت گیرد و روحانیون با فناوریهای جدید آشنا شوند.

آیت‌الله غروی با بیان اینکه گروهی از نخبگان باید جریان‌های کشور را رصد کنند که آیا پاسخگو هست یا خیر تصریح کرد: کسانی که می‌خواهند لباس روحانیت داشته باشند باید مجوز داشته باشند و مبلغان باید به مشکلات فقرا و نیازمندان رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: در شهرها به فراوانی جرم و گناهان اجتماعی باید توجه ویژه‌ای شود. هر جایی ممکن است منکرات خاصی داشته باشد که باید با آنها برخورد شود.

وی به ایجاد شناسنامه تبلیغی برای هر محل تاکید کرد و گفت: دولت موظف است در حوزه دین اعتبارات کافی اختصاص دهد.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه تاکید کرد: انگیزه تبلیغ باید در بین طلاب تقویت شود و در موضوعات مهم تبلیغی باید جریان‌سازی تبلیغی ایجاد شود.

آیت‌الله غروی بر لزوم توجه به افزایش حضور روحانیون در مجلس برای جلوگیری از تصویب مصوبات نامناسب، تاکید کرد: شخصیت‌های بزرگ باید به موقع امر به معروف و نهی از منکر کنند.

وی ترویج منکرات را مهم دانست و افزود: موانع هجرت هم به عنوان موانع مطرح است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در امر به معروف و نهی از منکر باید از کودکی شروع کرد و طلاب را طوری پرورش دهیم که در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی کارآمد باشند.