نرخ سودبانکی برای تولیدکنندگان کمرشکن است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عشریه بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با رئیس بانک ملی در سالن کنفرانس بانک ملی ساری با اشاره به اینکه بانک ملی استان از سال ۸۴ سرمایه گذاری زیادی کرد، اظهارداشت: با توجه به سرمایه گذاری بسیاری از این سرمایه گذاری راکد است که نیاز به اختیار ویژه به نماینده بانک ملی در استان برای کمک به صنعت است.

وی با اشاره به مشکلات ضامن، اذعان داشت: با صدور برخی از اجرایی‌ها برعلیه تولید کنندگان مشکلاتی برای تولید ایجاد شده است درحالیکه انحراف در سرمایه گذاری تنها ۱۰ درصد مشاهده می‌شود.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری در استان در حال تولید هستند، اظهارداشت:در حوزه تامین سرمایه در گردش نیاز به توجه ویژه و کمک است.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران خطاب به نمایندگان مجلس، اذعان داشت: طرح خارج از رکود نیاز به همکاری نمایندگان است که باید با کمک نمایندگان مجلس انجام شود.

عشریه خواستار توجه بیشتر به توسعه سرمایه گذاری در روسیه که با همکاری بانک ملی شکل گرفته است، شد.



نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی گفت: مازندران متعلق به کل کشور است و پیگیری برای رفع مشکلات این استان مطالبه ملی است.

حجت‌الاسلام علی اکبر ناصری با اشاره به مشکلات حوزه صنعت، اظهارداشت: شاخص صنعت در استان منفی است که نیاز جدی و توجه خاص به مازندران است که با این امر کاستی‌های گذشته جبران شود.

وی تاکید کرد: باید به حوزه صنعت توجه بیشتری شود و مسئولان در جبران این کاستی ها تلاش کنند.

همچنین دیگر نماینده مردم بابل در مجلس با اعلام اینکه لایحه خارج از رکود در کشور تصویب شد، اذعان داشت: با تصویب لایحه خارج از رکود در کشور بانک ملی همکاری مناسبی داشته باشد.

حسین نیاز آذری با بیان اینکه حضور رئیس کل دادگستری پشتوانه مناسبی برای حمایت از تولید است، اظهارداشت: با توجه به حضور رئیس کل دادگستری بعنوان پشتوانه مناسب برای حمایت از تولید نشان از حمایت جدی این مسئول در استان دارد و برای اجرای کردن منویات رهبر انقلاب نیاز به حمایت از واحدهای خصوصی داریم.

وی گفت: بانک ملی همکاری مناسبی در این زمینه دارد ولی پیگیری‌های اداری این بانک بسیار طولانی است.

نماینده مردم بابل به مشکل برخی از واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش اشاره کرد و گفت: بسیاری از واحدهای فعال به دلیل تامین سرمایه در گردش دچار مشکل هستند که پیام این جلسه حمایت از تولید و توجه به بخش کشاورزی باشد.