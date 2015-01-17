کارگاه آموزشی بازیگری روایی در رشت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی بازیگری روایی توسط حسین جمالی و مجید رحمتی با عناوینی چون« بازیگر چشم در چشم»،«روایت مهمترین عنصر بازی» و «ادبیات نمایشی و اجرا » برای علاقه مندان به شیوه نمایش های ایرانی برگزار می شود.

گروه تئاتر «نیست» بیش از یک دهه بر روی نمایش ایرانی و تکنیک های این گونه نمایشی و شیوه اجرای آن تحقیقات بسیاری به عمل آورده و آثار زیادی را با اقتباس از متون غربی همچون شکسپیر با شیوه اجرایی نمایش ایرانی به روی صحنه برده است.

این گروه نمایشی معتقد است، این هنر همانند روش‌های دیگر همچون شیوه استانیسلاوسکی، گروتفسکی، شیوه آدلر، شکسپیر و مکاتب پاریسی می‌تواند معرفی شود.

این دوره از تاریخ 7 بهمن از ساعت 11 الی 1.30 در آموزشگاه افرا برگزار می شود.