رویکرد پرسش مهر بهره گیری از ظرفیت های نخبگان جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حاجتی عصر پنجشنبه در نشستی خبری که پیرامون پانزدهمین پرسش مهر در دفتر مدیر کل آموزش و پرورش گیلان برگزار شد، افزود: این مرحله از پرسش مهر رئیس جمهوری به مسئله بحران آب در کشور پرداخته تا ضمن ارائه راهکارهای مورد نظر در رفع بحران کم آبی از سوی مخاطبان مورد نظر در جامعه مصرف بهینه منابع آب میان مردم به ویژه در میان کودکان و دانش آموزان نهادینه شود.

وی با تاکید بر اینکه تنها بخش ناچیزی از منابع آبی جهان دست یافتنی و قابل استحصال است، اظهار داشت: پرسش مهر فرصتی مناسب برای ارتقای آگاهی جامعه در مورد مسائل آب و اصلاح الگوی مصرف بوده که باید به این مهم توجهی ویژه شود.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان ادامه داد: پانزدهمین پرسش مهر رئیس جمهوری در 11 عرصه طراحی پوستر، نقاشی، کاریکاتور، عکس، داستان کوتاه، فیلم کوتاه، سرود همگانی، نمایش نامه نویسی، وبلاگ نویسی، مقاله و پژوهش ارائه شده است.

وی با بیان اینکه امسال بخش انشای آب به موارد مورد نظر افزوده شده است، گفت: با توجه به اهمیت موضوع سوالات رئیس جمهوری در شورای عالی آموزش و پرورش مطرح شده و مصوباتی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

حاجتی افزود: امسال برای بهره گیری مطلوب از ظرفیت پرسش مهر تا کنون 36 هزار فرم در میان دانش آموزان گیلانی توزیع شده تا از مشارکت خانواده ها نیز در ارائه راهکارهای مقابله با کم آبی و نهادینه شدن فرهنگ مصرف بهینه منابع آبی بیش از پیش استفاده شود.

وی با بیان اینکه برای ترویج مصرف بهینه منابع آبی در جامعه همایشی منطقه ای با عنوان "ایست، آب نیست" در آذرماه امسال برگزار شده است، اظهار داشت:علاوه براین همایشی استانی با همین عنوان ضمن حضور مسئولان گیلان در اوایل بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به اینکه هم اکنون 750 سری مجموعه نمایشگاهی در مدارس استان توزیع شده است، ادامه داد: آثار ارائه شده از سوی دانش آموزان در سازمان دانش آموزی گیلان و اداره فرهنگی و هنری پرورشی استان بررسی شده تا آثار منتخب به دبیرخانه پرسش مهر کشور معرفی شود.

رسانه ها در ارتقای فرهنگ استفاده بهینه از آب نقش آفرین هستند

وی آخرین مهلت ارسال آثار درباره پانزدهمین پرسش مهر رئیس جمهوری را 15 بهمن ماه امسال دانست و گفت: ارگان های آب منطقه ای گیلان، حفاظت محیط زیست استان، صدا و سیمای مرکز گیلان، امور اجتماعی استانداری ، شهرداری رشت ، پردیس های فرهنگیان و اصحاب رسانه یاری رسان آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین عرصه فرهنگی کشور در طرح پرسش مهر هستند.

حاجتی خواستار انعکاس مناسب مسئله کم آبی از سوی رسانه های ارتباط جمعی در گیلان شد تا در این راستا با نهادینه شدن فرهنگ الگوی مصرف بهینه منابع آبی در جامعه، آگاهی خانواده ها از وضعیت بحرانی آب موجود ارتقا یابد و از مشارکت همه جانبه آنها در برنامه های مقابله با بحران آب بهره گیری شود.

وی افزود: تنها راه مقابله با کم آبی در سطح جهان به ویژه ایران حفظ و صیانت از آب موجود و جلوگیری از آلودگی آن بوده بر این اساس فرهنگسازی درباره اصلاح الگوی مصرف منابع آبی نقش آفرین است.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به رتبه های کسب شده در پرسش مهر سال تحصیلی 92-93 اظهار داشت: در چهارهمین پرسش مهر رئیس جمهوری 36 دانش آموز و فرهنگی گیلانی حائز رتبه های نخست تا سوم شدند.

وی همچنین درباره وضعیت پروژه سالن چند منظوره هزار نفری فرهنگیان گیلان و تنها استخر شنای فرهنگیان استان که سال ها نیمه تمام مانده اند، گفت: هم اکنون دو میلیارد تومان اعتبار از پایتخت برای پیشبرد پروژه سالن هزار نفری جذب شده و این درحالیست که به حدود 10میلیارد تومان برای افتتاح آن نیاز بوده همچنین برای بهره برداری از استخر فرهنگیان نیز به دو میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار نیاز است.