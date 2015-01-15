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۲۵ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۰۶

داود اوغلو:

نتانیاهو هیچ فرقی با عوامل حملات پاریس ندارد

نتانیاهو هیچ فرقی با عوامل حملات پاریس ندارد

نخست وزیر ترکیه همتای اسرائیلی خود را با عاملان حملات تروریستی هفته گذشته پاریس مقایسه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «احمد داود اوغلو» نخست وزیر ترکیه گفت «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی به خاطر جنایاتی که علیه فلسطینی ها مرتکب شده تفاوتی با عاملان حملات تروریستی هفته گذشته در فرانسه ندارد.

وی امروز پنج شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در استانبول با بیان این مطالب افزود: هر دوی این ها مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند. داود اوغلو رویکرد غرب را که تنها عاملان حملات فرانسه را جنایتکار و تروریست می داند و بر جنایاتی که رژیم صهیونیستی علیه زنان و کودکان بی دفاع فلسطینی مرتکب شده چشم می بندد، به باد انتقاد گرفت.

وزیر خارجه ترکیه بار دیگر اقدام ارتش اسرائیل در حمله به کاروان کشتی های کمک رسان به غزه موسوم به «کاروان آزادی» در سال 2010 و کشتار 9 نفر از فعالان ترک را محکوم کرد و گفت این حمله نیز مصداق بارز ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط صهیونیست ها است.

کد مطلب 2465784

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