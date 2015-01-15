مسیر شمال اتوبان همت ادامه می یابد/مسیر جنوبی بازتعریف شود

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر راه و شهرسازی به همراه معاونان خود صبح امروز وارد استان البرز شد و به همراه استاندار البرز و مسئولان کشوری و استانی از پروژه مسکن مهر و ایستگاه قطار هشتگرد و در ادامه از اتوبان همت بازدید کرد.

عباس آخوندی احداث رینگ ریلی را راه برون رفت از ترافیک دانست و اظهار داشت: تراکم جمعیت در جنوب کرج بیش از شمال کرج است به همین منظور هدف از احداث مسیر جنوبی اتوبان همت باید روان شدن ترافیک در داخل شهر کرج باشد.

وی با اشاره به اینکه استان البرز از اهمیت ویژه ای برخوردار است، و مسیر ارتباطی 12 استان شمالی و شمال غربی است، اضافه کرد: طبق بررسی های انجام شده این استان رو به رشد است و سالی 4 درصد به جمعیت شهرهای استان البرز افزوده می شود.

آخوندی در ادامه با اشاره به اینکه استان البرز دچار مشکلاتی در ساختار جمعیتی است، تاکید کرد: میان محل سکونت و محل کار بسیاری از ساکنان در البرز فاصله زیادی است به طوری که بسیاری از شهرک های صنعتی در استان به شهرک خوابگاهی تبدیل شده اند که موجب ایجاد حمل و نقل انبوه شده است.

ارتقاء حمل و نقل ریلی اولویت دولت تدبیر و امید است

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ترافیک سطح استان به ویژه کلانشهر کرج، تصریح کرد: طبق آمار 170 هزار خودرو در روزهای عادی از محورهای البرز تردد می کنند و از این میزان حدود 90 هزار خودرو جذب خود کرج می شوند.

عباس آخوندی با اشاره به رشد جمعیت ناگهانی در هشتگرد پس از تحویل واحدهای مسکن مهر این سوال را مطرح کرد که آیا می توانیم این تردد را از طریق از طریق جاده انجام دهیم؟ خاطرنشان کرد: برای پاسخگویی به این پرسش باید دقت زیادی به خرج دهیم اگر بر فرض مثال آزادراه همت اجرا شود و کمربند شمالی و جنوبی تکمیل شود رشد ترافیک بیش از گذشته می شود.

آخوندی گفت: باید سیستم حمل و نقل را به سمت حمل و نقل ریلی سوق دهیم چرا که حمل و نقل ریلی بسیار ارزانتر، ایمن تر و در بحث انرژی نیز به صرفه تر است به طوری که سوخت حمل و نقل ریلی یک سوم حمل و نقل جاده ای است.

وزیر راه و شهرسازی اجرای متروی شهری کرج را موجب سهولت در شبکه دسترسی دانست و افزود: با سرمایه گذاری کمتر می توانیم حمل و نقل ریلی را افزایش دهیم.

وی در ادامه از افزایش تعداد قطار در مسیر کرج – تهران خبر داد و افزود: 8 قطار در مسیر کرج – تهران مشغول و بالعکس به مردم خدمات ارائه می کنند و همچنین در مسیر هشتگرد به کرج 4 قطار روزانه شهروندان را در مسیر هشتگرد به کرج و پایتخت جا به جا می کنند.

بودجه نگهداری راهها در البرز 125 درصد افزایش داشته است

وی در ادامه با اشاره به ساماندهی راه های روستایی البرز، بیان کرد: مسیر روستایی محور چالوس دفاع غیرعامل محور کرج - چالوس است به این علت باید ساماندهی شود.

وزیر راه و شهرسازی در رابطه با بودجه نگهداری راههای در استان البرز گفت: بودجه نگهداری راه ها در البرز رشد بالای داشته است، به طوری که در سال گذشته 70 میلیارد تومان برای نگه داری راهها اختصاص داده شده است و این نشان از افزایش 125 درصدی بودجه دارد.

آخوندی با اشاره به رفع نقاط حادثه خیز محور چالوس خاطرنشان کرد: کل مسیر، ارزیابی ایمنی شده است و باید این ارزیابی باید استمرار داشته باشد.

وی توجه به نگهداری راهها در استان البرز را مهم خواند و یادآور شد: با توجه به اینکه 18 درصد ترافیک کشور بر دوش البرز است باید برای نگهداری راهها اهتمام ویژه ای شود.

وزیر راه و شهرسازی در پایان با واگذاری اراضی برای ساخت شهرک اداری در البرز موافقت کرد.