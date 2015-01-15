ابراز نگرانی علمای بلاد از وضع اقتصادی مردم/ توصیه به رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه که توسط آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری دبیر این اجلاسیه قرائت شد آمده است: نهمين اجلاسيه سراسري جامعه مدرسين حوزه علميه قم و علماء اعلام بلاد با هدف تبادل نظر پيرامون فرهنگ اسلامي و اقتصاد مقاومتي و نقش و جايگاه روحانيت در تبيين و ترويج اين دو مقوله در سالروز ورود كريمه اهل بيت «عليهم‌السلام» حضرت فاطمه معصومه «سلام الله عليها» به شهر مقدس قم برگزار شد.

در اين اجلاس علاوه بر كسب رهنمود و استماع توصيه‌هاي مراجع عاليقدر، حضرت آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي و حضرت آيت‌الله العظمي سبحاني (دامت بركاتهم) و استماع سخنان رياست محترم مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي دكتر لاريجاني، اساتيد و اعاظم حوزه‌هاي علميه به بحث و تبادل نظر پيرامون موضوعات فوق‌الذكر پرداختند.

شركت‌كنندگان در اين همايش بر نكات ذيل تأكيد مي‌نمايند:

۱. روحانيت و حوزه‌هاي علميه اهانت نشريه فرانسوي به ساحت قدسي نبي مكرم اسلام (صلي‌الله عليه و آله و سلم) را كه عواطف مسلمانان و انسانهاي آزادانديش را در سراسر جهان جريحه‌دار كرده قاطعانه محكوم مي‌نمايد. و اين حركات مذبوحانه را توطئه‌اي حساب شده از سوي استكبار به سركردگي آمريكا و صهيونيسم بين‌الملل در جهت تكميل پروژه اسلام هراسي مي‌دانيم.

۲. حفظ وحدت، اتحاد و همدلي در صفوف مسلمانان يكي از ضروري‌ترين نيازهاي امروز جهان اسلام بوده، و هرگونه تلاش در جهت اختلاف در ميان امت اسلامي را كه توسط بيگانگان و عناصر وابسته به آنان انجام مي‌گيرد محكوم نموده و تعاون و همدلي علماء اسلام و مسلمانان و طرد عناصر مزدور و وابسته و جلوگيري از طرح مسائل انحرافي را تنها راه پيروزي بر توطئه‌هاي دشمنان مي‌دانيم.

۳. حركت مستقيم و پرشتاب كاروان انقلاب اسلامي مرهون كارداني و رهبري كم‌نظير مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي «مدظله‌العالي» و حضور همدلانه و مجدانه آحاد ملت ايران اسلامي در صحنه است. روحانيت و حوزه‌هاي علميه ضمن ستايش نقش بي‌بديل رهبري نظام در مهار فتنه‌ها و سكان‌داري انقلاب، حمايت و پشتيباني از نظام مقدس جمهوري اسلامي و اصل مترقي ولايت فقيه را وظيفة دائمي خود مي‌دانيم.

۴. ضمن قدرداني از اقدام مهم مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» در نام‌گذاري سال جاري به عنوان سال فرهنگ و اقتصاد اسلامي با تكيه بر عزم ملي و مديريت جهادي، توجه ويژه مسئولان بخصوص شخص رئيس جمهور و هيأت دولت را نسبت به جدي گرفتن اين مهم به عنوان هدفي راهبردي لازم دانسته و همگان بويژه انديشمندان، مديران و مسئولان اجرايي را به نهضتي بزرگ در اين عرصه مهم فرا مي‌خوانيم.

۵. مرجعيت شيعه به عنوان عالي‌ترين ركن و جايگاه روحانيت در حوزه‌هاي علميه همواره پيشتاز در دفاع از كيان اسلام ناب محمدي «صلي‌الله عليه و آله و سلم» بوده و خواهند بود و حمايت و اطاعت از اين استوانه‌هاي علم و دين را وظيفه دائمي خود دانسته و تلاش‌هاي مؤثر اين عزيزان در حفظ اصول و ارزش‌هاي اسلامي را ارج مي‌نهيم و توجه همگان بويژه همه مسئولين و دست‌اندركاران را به رعايت رهنمودهاي اين دلسوزان اسلام و انقلاب جلب مي‌نمائيم.

۶. حوزه‌هاي علميه به عنوان خاستگاه تمدن اسلامي و احياگر ارزش‌هاي ديني آمادگي خود را در تبيين و تبليغ الگوي صحيح زندگي اسلامي اعلام داشته و مقابله با تهاجم فرهنگي، سياسي دشمن را در همه عرصه‌ها بويژه پاسخ به شبهات، مقابله با القائات كاذب و جريان‌هاي انحرافي و عرفان‌‌هاي دروغين را وظيفه اصلي و ذاتي خود تلقي مي‌نمايد. در اين راستا به مسئولين محترم فرهنگي تبليغي و اجرايي كشور متذكر مي‌گردد كه دفاع از ارزش‌هاي اسلام و انقلاب جز با همدلي همگان و باور و عزم جدي و برنامه‌ريزي صحيح و توجه به مقتضيات اسلام و انقلاب ميسور نخواهد بود. در اين راستا حضور نيروهاي مؤمن، كارآمد و متخصص را در عرصه فرهنگ امري ضروري و بسيار مهم مي‌دانيم.

۷. تحريم‌هاي سنگين اقتصادي سال‌هاي اخير كه در راستاي ممانعت از دست‌يابي ملت ايران به حقوق مسلم هسته‌اي خود صورت گرفته است را محكوم نموده و ضمن تأكيد بر حقوق مسلم ملت ايران به زياده‌ خواهان آمريكائي و غربي اعلام مي‌كنيم به حول و قوه الهي حركت پرشتاب خود را با تكيه بر توان داخلي و اقتصاد مقاومتي و مديريت جهادي ادامه خواهيم داد.

۸. نقض حقوق بشر در كشورهاي عربستان سعودي و بحرين كه با دستگيري، شكنجه و اهانت و مجازات‌هاي غير شرعي و حقوقي شخصيت‌هاي برجسته‌اي چون شيخ نمر، شيخ عيسي قاسم و شيخ سلمان و به خاك و خون كشيده شدن برخي از شيعيان اين مناطق صورت گرفته است را محكوم نموده و خواستار رعايت حقوق قانوني و شهروندي و آزادي بي قيد و شرط آنان مي‌باشيم.

۹. به دولت‌هاي منطقه كه منافع ملت خويش را در همدستي با استكبار جهاني و آمريكا و صهيونيسم بين‌الملل به تاراج گذاشته‌اند هشدار مي‌دهيم بخصوص آنچه در عرصه فروش نفت در بازار جهاني مي‌گذرد، نتيجه و ثمره‌اي جز ضرر براي آنان نخواهد داشت.

۱۰. امر تبليغ از رسالت‌هاي مهم روحانيت و حوزه‌هاي علميه بوده كه امروز با ورود شبهات و نيازهاي فرهنگي جهان بويژه جهان اسلام، گسترش فضاهاي مجازي و پايگاه‌هاي اينترنتي تلاش مضاعف مسئولان فرهنگي و حوزه‌هاي علميه را مي‌طلبد از اين رو لازم مي‌دانيم ضمن توجه به نيازهاي تبليغي سياستگذاري‌ها در اين عرصه بايد با دقت و شتاب بيشتري همراه شود.

۱۱. مسئله تحول در حوزه‌هاي علميه و توجه به نيازهاي جهان اسلام و ايجاد حوزه پاسخگو از مباحث مهم امروز حوزه‌هاي علميه است كه همواره مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامي و مراجع معظم تقليد «دامت بركاتهم» بوده است از اين رو لازم است حوزه‌هاي علميه اين مباحث پراهميت را تا حصول نتيجه دنبال نمايند.

۱۲. با تشكر از تلاش‌هاي رياست‌ محترم جمهوري و دولت محترم در مهار تورم و رسيدگي به محرومين و اقشار كم‌درآمد بويژه در عرصه سلامت و بهداشت و درمان، مراتب نگراني خود را نسبت به وضع اقتصادي عموم مردم خاصه طبقات ضعيف و كم‌درآمد ابراز داشته و از مسئولين محترم در قواي مقننه و مجريه مي‌خواهيم كه با برنامه‌ريزي صحيح و استفاده بهتر از امكانات مادي و معنوي كشور و توجه به توان و ظرفيت داخلي و مديريت كلان نسبت به ارتقاء وضع اقتصادي و معيشت آنها جدي‌تر عمل نمايد.

در خاتمه با گراميداشت ياد امام راحل «قدس سره»، شهيدان گلگون‌كفن و همه عزيزاني كه ساليان قبل در كنار و همسنگر ما در پاسداري از ارزش‌هاي اسلام و انقلاب بوده‌اند، براي سلامتي و طول عمر مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» و ساير مراجع عظام تقليد «دامت بركاتهم» دعا نموده و ظهور و تعجيل در فرج مولايمان حضرت ولي‌عصر «ارواح‌العالمين لتراب مقدمه الفداء» را از خداوند منان مسئلت مي‌نمائيم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين.