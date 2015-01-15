ترافیک؛ دغدغه شورا و شهرداری/ مترو اسلامشهر بزودی تعیین تکلیف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اسلامی اسلامشهر ظهر پنجشنبه با ترتیب دادن نشست خبری، اصحاب رسانه را در جریان کم و کیف رویدادهای شورا و تصمیمات ماخوذه توسط نمایندگان مردم در شهر قرار دادند.

در ابتدای این جلسه ولی‌الله اصغری مطبوعات و رسانه‌های خبری را پل ارتباطی میان مردم و دستگاه‌های اجرایی و اداری دانست و اظهار داشت: تقویت ارتباط شورا با رسانه‌ها باید در دستور کار قرار گیرد چراکه رسانه‌ها می‌توانند با انعکاس به موقع خواسته ها و مطالبات شهروندان و نیز ارزیابی عملکرد دست‌اندرکاران، موجب رفع اشکالات و موانع موجود شوند.

رئیس شورای شهر اسلامشهر ادامه داد: اگر از ظرفیت رسانه‌ها غافل شویم باید خسارت جبران‌ناپذیری را تحمل کنیم چراکه مردم به عنوان ولی‌نعمت، حق دارند شاهد تحقق خواسته‌های به حق خود باشند و این مهم میسر نمی‌شود مگر با همراهی و حمایت مطبوعات و رسانه‌ها، به همین دلیل استفاده از ظرفیت رسانه‌ها موجب می شود تا مسئولان کشوری و استان توجه بیشتری به اسلامشهر داشته باشند.

گره های ترافیکی؛ دغدغه شورا و شهرداری

وی سوالی در زمینه وضعیت مترو اسلامشهر را اینچنین پاسخ داد: جلسات متعددی با مسئولین مربوطه در خصوص ترافیک اسلامشهر به ویژه در وزارت کشور داشته‌ایم تا موضوع ترافیک را به سرعت حل کنیم به همین منظور بحث تقاطع غیر همسطح میدان نماز، که ورودی اصلی شهر محسوب می‌شود را در دستور کار قرار داده‌ایم و شورا در حال مطالعات لازم است و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد عملیات اجرایی آن باشیم.

اضغری افزود: همچنین کمربندی شمالی یکی دیگر از طرح‌هایی است که می‌تواند در کاهش ترافیک و تسهیل تردد موثر باشد که برای تکمیل این پروژه، به‌طور جد پیگیر جابه‌جایی ریل راه‌آهن تهران - جنوب هستیم که در طرح تفصیلی شهر هم گنجانده شده و خوشبختانه با حمایت استانداری این موضوع به نتیجه خواهد رسید.

این مسئول با اشاره به پیشروی تونل مترو به طول 600 متر به سمت اسلامشهر گفت: مردم اسلامشهر و شهرهای اطراف برای تردد به تهران از محور بلوار آیت‌الله سعیدی استفاده می‌کنند و همین امر موجب می‌شود تا شاهد حجم قابل توجهی از ترافیک در این محور شاهد باشیم که بطور قطع با راه‌اندازی مترو اسلامشهر می‌توان امیدوار بود این ترافیک و تردد در محور آیت‌الله سعیدی تا میزان قابل توجهی کاهش یابد و امیدواریم در دهه فجر کلنگ پروژه مترو در اسلامشهر بر زمین بخورد.

امور فرهنگی در زمره اولویتهای اصلی شورای شهر قرار دارد

در ادامه رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورا با اشاره به نامگذاری سالجاری و توجه ویژه رهبری به دو مقوله فرهنگ و اقتصاد عنوان کرد: در این سال تلاش کرده‌ایم تا به امور فرهنگی توجه جدی داشته و با بخش‌های مختلف فرهنگی تعامل بیشتری برقرار کنیم، در این راستا جلسات متعددی با اصحاب فرهنگ و دست‌اندرکاران داشته‌ایم تا بتوانیم تصمیمات مناسبی در حوزه‌ی فرهنگ اتخاذ کنیم.

حسین علی از دیدار با هنرمندان، اهالی فرهنگ و بخش‌های فرهنگی شهر خبر داد و تصریح کرد: امیدواریم با تصمیمات اخذ شده در این بخش شاهد رشد و تعالی فرهنگ در سطح شهرمان باشیم.