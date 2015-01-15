هیچگونه سندی از تنیس 80 ساله ایران باقی نمانده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود صفتی در مراسم معارفه مسئولین هیئت تنیس شیراز تاکید کرد: طی مدت گذشته فعالیت های قابل قبولی در تنیس کشور روی داده که برای اولین بار پس از 80 سال از شروع تنیس تقارن برداشته شده است.

وی یادآور شد: جای تاسف است که بگویم تمامی سوابق تنیس ایران از بین رفته و امروز شما نمی توانید کمترین سندی را برای گذشته تنیس ایران نشان دهید و جای تاسف از بین رفتن این اسناد نیز به زمان دور بر نمی گردد.

دبیرسازمان لیگ فدراسیون تنیس تاکید کرد: باید از این فرصت به دست آمده بهترین استفاده کرد زیرا امروز مسیر تنیس روبه رشد است و همگان باید در این راستا همکاری لازم را داشته باشند.

صفتی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تنیس شیراز در حال نابودی است، گفت: جای تاسف است که شهر شیراز با داشتن بازیکنان بسیار مستعد و نام آور در کشور در حال نابودی و خداحافظی از تنیس است.

وی تاکید کرد: امروز شاهد هستیم بسیاری از بازیکنان تنیس شیراز در حال خارج شدن از این شهر هستند و اگر این روند ادامه داشته باشد دیگر اثری از تنیس باقی نخواهد ماند.

دبیرسازمان لیگ فدراسیون تنیس افزود: شیراز با دستان خودش در حال حذف شدن از تنیس کشور است.

صفتی در خصوص وضعیت اسپانسرهای تنیس نیز گفت: هر اسپانسری که برای ورزش هزینه کند تمامی هزینه ها قطعی به حساب می آید و به این هزینه ها هیچ مالیاتی تعلق نمی گیرد به همین دلیل یک اسپانسر کمک سه میلیاردی به فدراسیون ها می کند.

وی افزود: جای تاسف است که در استان فارس با داشتن ارتباطات مناسب کمترین سرمایه گذاری در بحث تنیس انجام نمی شود در حالیکه شمال کشور و استان مازندران با دستور استاندار و پرداخت تسهیلات سه درصدی آکادمی های تنیس در حال ساخت است.

دبیرسازمان لیگ فدراسیون تنیس یادآور شد: ورزشکاران تنیس شیراز باید با تمام وجود در مسابقات تیم بدهند و حضور داشته باشند نه اینکه وارد مسابقات جام حذفی نشوید.

دبیرسازمان لیگ فدراسیون تنیس تاکید کرد: در این میان والدین نیز نقش مهمی دارند زیرا امروز اکثر قهرمانان تنیس کشور مراحل اولیه را با حمایت والدین و مسئولین هیئت ها پشت سر گذاشتند.