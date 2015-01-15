جشن بزرگ روشندلان در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عضو شورای اسلامی شهر اردبیل عصر پنج شنبه در این مراسم به مسئولیت مسئولان در جهت توانمند سازی معلولان تاکید کرد.

اسفندیار هوشیار با بیان اینکه جمعیت روشندلان در برخورداری از شاخصه های رفاهی نباید تفاوتی با سایر اقشار داشته باشند، گفت: یکی از آسیب های مهم در بین گروه معلولان و روشندلان بیکاری است.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل این آسیب را در استان فراگیر دانست و تصریح کرد: تمامی مسئولان از فرصت های سرمایه گذاری به منظور کاهش دامنه بیکاری استقبال می کنند.

هوشیار در ادامه با تاکید به اینکه هیچ انسانی قدرت مقایسه مقام و جایگاه انسان ها را ندارد، اضافه کرد: جایگاه انسان ها نه به قدرت و نه مقام آن ها است.

وی برتری انسان ها را ورای محدودیت های جسمانی تنها با تقوای الهی دانست و افزود: برتری هر انسانی پوشیده بر دیگری است و فقط خداوند می تواند داور عادلی برای تشخیص برتری یک انسان باشد.

عضو شورای اسلامی شهر تصریح کرد: چه بسا انسان هایی در ظاهر از نعمت های سلامت برخوردار باشند اما به مراتب موفقیت های کمتری نسبت به افراد معلول داشته باشند.

هوشیار تاکید دارد که در یک جامعه اسلامی منزلت انسان ها با محدودیت های ظاهری در هم نمی شکند.

وی با بیان اینکه در جامعه اسلامی رفتار پیامبر اکرم یک الگو است، اضافه کرد: در چنین جامعه ای برتری انسان ها به ایمان و تقوای الهی است.

در پایان این مراسم از چند تن از نخبگان فرهنگی، هنری و ورزشی روشندل با اهدای لوح و جوایزی تجلیل شد.