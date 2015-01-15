برگزاری مسابقات سبک کونگ فوتوآ سنتی در تبریز بمناسبت دهه فجر

مجید ممتاز باف در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: به مناسبت بزرگداشت ایم الله دهه فجر امسال مسابقات سبک کونگ فوتوآ سنتی در رده های سنی خردسالان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان آذربایجان شرقی برگزار می شود.

وی همچنین در ادامه افزود: سبک کونک فوتوآ سنتی یکی از ورزش های رزمی است که در بین جوانان دوستداران خاص خود را دارد و این مسابقات می تواند در معرفی بیشتر این سبک موثر باشد.

مسئول کونگ فوتو سنتی آذربایجان شرقی ادامه داد: این مسابقات با مجوز و زیر نظر هیات کونگ فو و هنرهای رزمی استان با شرکت تیم هایی از سراسر استان برگزار و نفرات برتر این دوره از رقابت ها به عنوان تیم کونگ فوتوآ سنتی استان انتخاب و برای شرکت در مسابقات کشوری دعوت خواهند شد.

ممتاز باف با اشاره به زمان برگزاری مسابقات سبک کونگ فوتوآ سنتی در تبریز گفت: علاقه مندان برای شرکت در این دوره از رقابت ها می توانند تا ۲۶ دی ماه ثبت نام کنند.

وی با اشاره به زمان برگزاری مسابقات سبک کونگ فوتوآ سنتی در تبریز افزود: این مسابقات در سوم بهمن ماه اسمال در سالن امام علی (ع) تبریز برگزار می شود.