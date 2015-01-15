اجرای بسته زمستانی نشاط آفرینی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، بابک پورپناهی عصر پنج شنبه در حاشیه جشن بزرگ روشندلان به خبرنگار مهر گفت: این بسته زمستانی تا پایان سال جاری برگزاری برنامه های مفرح متعددی را در سطح شهر در نظر دارد.

وی با یادآوری برگزاری جشن مبعث و برگزاری جشن روشندلان، تصریح کرد: پنج شنبه آینده جشنواره دوقلو ها در اردبیل برگزار خواهد شد.

مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل بخش های بعدی این بسته را برگزاری جشنواره‌ آدم برفی در محوطه دریاچه شورابیل و نقاط دیگر شهر با اولین بارش برف عنوان کرد.

به گفته پورپناهی چهار جشن ویژه محلات چهار گانه در دهه فجر برگزار می شود و در عین حال در همین ایام نمایشگاه اسناد و عکس انقلاب در نگارخانه ختایی برپا خواهد شد.

وی افزود: برگزاری همایش های پیاده روی در دهه فجر و برگزاری مراسم روز پرستار با دعوت و تجلیل از پرستاران نمونه بخش های دیگر این بسته نشاط آفرینی است.

مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل شاداب سازی فضای شهری را از اهداف این برنامه ها دانست و گفت: تلاش شده است برنامه های مفرح متناسب با اقتضائات گروه های سنی مختلف تدارک دیده شود.