انقلاب اسلامی ماندگارترین انقلاب در جهان است

‌به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی عصر پنجشنبه در همایش استانی کمیته های تخصصی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی در سالن شماره دو استانداری مازندران با بیان اینکه انقلاب اسلامی موجب شکوفایی نهضت های آزادی بخش شده که مورد غضب ظالمان قرار گرفته است، اظهارداشت: فشارهای بسیاری در حوزه های مختلف در برابر انقلاب اسلامی از سوی مستکبران شده که با هیچ ترفندی نتوانستند انقلاب اسلامی را منحرف کنند.

معاون سیاسی استانداری مازندران با اشاره به اینکه مردم ایران جوانمردانه در برابر همه توطئه های استکبار جهانی ایستادگی کردند، اذعان داشت: هر کشوری که ادعای استقلال کرده با چند فشارقدرت جهانی منقرض شده است که تنها ایران در برابر تمام هجمه های دشمنان ایستادگی کرده است.

یونسی بیان کرد: استکبار جهانی با در اختیار گرفتن امکانات نظامی و رسانه ای نتوانسته کشور ما را به چالش بکشاند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی باشعارها و معرفتهایی که مطرح می کند سازگار با فطرت آدمی است، افزود: این امر نشان دهنده این است که این انقلاب و مردمان آن از مسیر درست خود دور نمی شوند.

یونسی با اشاره به اینکه پاسداشت انقلاب اسلامی پاسداشت از فضیلت هایی است که با جان آدمیزاد سرشته شده است، اظهارداشت: مازندران باشکوه ترین مراسم را در پاسداشت انقلاب اسلامی برگزار می کند.

وی خاطرنشان کرد: امروزه جامعه نیاز به دو عنصر زنده کردن روح امیدواری به آینده در بین مردم و گسترش روح و وحدت در بین مردم را دارد.

معاون سیاسی استانداری مازندران خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی بعنوان انفجار نور در دنیا شکل گرفت و موجب ایجاد همدلی و وحدت بین اقشار مختلف جامعه شده است.

یونسی با بیان اینکه دشمن درصدد آسیب ملت ایران با کاهش قیمت نفت است، گفت: با کاهش قیمت نفت استکبار جهانی بدنبال ایجاد مشکل در بین مردم ایران است.