نفرات برتر مسابقات تنيس روي ميز و شطرنج دانشگاه بوعلي سيناي همدان مشخص شد

به گزارش خبرنگار" مهر" دربخش پسران كه با برگزاري 2 مسابقه درخوابگاه باقرالعلوم ‌با حضور دانشجويان مشتاق برگزارشد، در رشته تنيس روي ميزماشاء اله واحدي به مقام نخست رسيد، ‌نويد محسني دوم شد ومجتبي سيفي درمكان سوم ايستاد.

درمسابقه شطرنج كه به صورت سوئيسي برگزارشد، مصطفي زاهدي به مدال طلا رسيد، ‌مهدي هدايت وفخرالدين اطهري به ترتيب مدال نقره وبرنزگرفتند. بنابراين گزارش در بخش دختران درمسابقات تنيس روي ميزكه درخوابگاه دخترانه مريم كه با همكاري شوراي ورزشي خوابگاه انجام شد، 42 نفر ازدانشجويان حضورداشتند كه به صورت حذفي به رقابت پرداختند كه درپايان زهرا چرخاني به مقام اولي رسيد و صاحب مدال طلا شد، منا محمد ظاهربه مدال نقره رسيد وطيبه خاكسار صاحب مدال برنزشد.

همچنين به مناسبت گراميداشت هفته تربيت بدني و ورزشي مراسمي با حضور مسئولين، اساتيد دانشگاه و بيش ازهزارنفر از دانشجويان درمحل اين دانشگاه برگزارشد كه دراين مراسم مسئولان تربيت بدني دانشگاه ومسئولين انجمنهاي ورزشي گزارشي را ارائه نمودند، درپايان از اعضاي تيمها و انجمن هاي ورزشي ودست اندركاران امر ورزش دانشگاه تقديروتشكر بعمل آمد.