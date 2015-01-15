رتبه نخست کرمان در جشنواره خوارزمی/افتتاح آزمایشگاه پژوهشی در جیرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جهانگیری عصر پنجشنبه در آیین تجلیل از معلمان و دانش آموزان نخبه های علمی و پژوهشی استان کرمان گفت: این سومین مرتبه است که وزیر آموزش و پرورش دعوت کرمان را پذیرفته و از نزدیک مسائل آموزشی این دیار را مورد بررسی قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه یکسری قوانین و فعالیت های نانوشته در آموزش و پرورش وجود دارد، افزود: نگاه ویژه به این مسائل می تواند این نهاد به اهداف اصلی خود نزدیک کند.

جهانگیری طرح ها و پژوهش های دانش آموزی را از جمله این قوانین و فعالیت های نانوشته دانست و گفت: کرمان در واقع در حرکت های پژوهشی دانش آموزی در کشور پیشتاز بوده است.

کرمان؛ الگوی شکل گیری پژوهشسراها در کشور

وی الگوی شکل گیری پژوهشسراها در کشور را کرمان دانست و ابراز داشت: اولین پژوهشرا در سال ۷۵ در کرمان راه اندازی شد.

این مسئول تصریح کرد: ۲۲ پژوهشسرا در کنار پژوهشسرای تعلیم و تربیت در کرمان راه اندازی شده است.

جهانگیری ادامه داد: در سال گذشته ۳۵۰ طرح به دبیرخانه استانی جشنواره خوارزمی ارسال شد که پس از بررسی توسط هیئت داوران ۱۱۱ طرح برگزیده به دبیرخانه تهران ارسال شد که آماری بالا به شمار می رفت.

این مسئول ۱۰ درصد از هزار و ۴۸ طرح رسیده به دبیرخانه جشنواره خوارزمی را مربوط به کرمان دانست و افزود: در ارزیابی نهایی ۶۰ طرح برای دفاع انتخاب شد.

وی ادامه داد: از این تعداد ۱۵ طرح برگزیده شد که امروز طرح های آنها در معرض دید قرار گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان تصریح کرد: کرمان ۲۵ درصد طرح های برگزیده کشور در جشنواره خوارزمی را به خود اختصاص داده و رتبه اول این جشنواره را از آن خود کرده است.

وی بیان داشت: این موفقیت های نشان دهنده توانایی علمی پژوهشی کرمان است.

آزمایشگاه پژوهشی در جیرفت افتتاح می شود

جهانگیری از شرکت ۱۱ دانش آموز کرمانی در المپیاد علمی خبر داد و گفت: از این تعداد چهار نفر مدال طلا، سه نفر مدل نقره و مابقی مدال برنز دریافت کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان یادآور شد: این موفقیت ها در سایه تلاش معلمان پژوهشگر حاصل شده است.

وی از راه اندازی اولین آزمایشگاه آموزشی نانو فناوری در کرمان با حضور وزیر آموزش و پرورش در پژوهشکده تعلیم و تربیت کرمان خبر داد و افزود: چهار میلیارد ریال برای این امر هزینه شده است.

جهانگیری یادآور شد: همچنین دومین آزمایشگاه نیز در جیرفت شنبه هفته آینده به بهره برداری می رسد.