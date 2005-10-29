بنام خدا
بـه كجـاي اين شب آويزم قبـاي ژنـدهام را آفتـابي، اختـري، ماهي نميپرسد نشانم؟
از نگاه شور ديوان تلخماي شيرين وزين پس جان خود را در پناه چشمهايت مينشانم
برادر مشفق جناب آقاي بهمنپور
بيانات ناصحانه شما را ارج مينهم و باز از سردرمانگري و روشنگري و پرسشگري نكتههاي ذيل را بر سخنان پيشين خود ميافزايم :
يكم. سخنان شما در خصوص پيشوايان مكّرم شيعه، و مراتب قرب معنوي و درجات ولايت باطني آنان و اخبار و مأثورات مربوط به آن (كه البته نظائرآنها در همه اديان و در باب همه پيشوايان به وفور يافت ميشود و از همه غليظتر و شديدتر در زيارت جامعه كبيره كه مرامنامه تشيّع غالي است) علاوه بر آنكه تكرار مدّعا بود، پيوندي با پرسش بنيادين اين مباحثه قلمي نداشت. آن پرسش بنيادين اين بود كه: چگونه ميشود كه پس از پيامبر خاتم كساني درآيند و به اتكاء وحي و شهود سخناني بگويند كه نشاني از آنها در قرآن و سنّت نبوي نباشد و در عين حال تعليم و تشريع و ايجاب و تحريمشان در رتبه وحي نبوي بنشيند و عصمت و حجّيت سخنان پيامبر را پيدا كند و باز هم در خاتميت خللي نيفتد؟ پس خاتمّيت چه چيزي را نفي و منع ميكند و به حكم خاتميّت، وجود و وقوع چه امري ناممكن ميشود؟ و چنان خاتميّت رقيقي كه همه شؤون نبوت را براي ديگران ميسور و ممكن ميسازد، بود و نبودش چه تفاوتي دارد؟
شارح و مبين خواندن پيشوايان شيعه هم گرهي از اين كار فرو بسته نميگشايد چرا كه كثيري از سخنان آن پيشوايان احكامي جديد و بيسابقه است و در آنها ارجاعي به قرآن يا سنّت نبوي نرفته و نرفتني است و نشاني از تعليق و تبيين در آنها ديده نشده و ديده ناشدني است، مگر اينكه در معناي "شرح و تبيين" چنان توسعه و تصرّفي بعمل آوريم كه عاقبت سر از وحي و نبوت درآورد و كار پيشوايان، نه شرح شريعت، بل تداوم نبوّت گردد. اين همان راهي است كه شيعيان غالي رفتهاند و امامتي ناسازگار با خاتميت بنا كردهاند.
به بيان ديگر، آدميان دانش خود را يا بي واسطه اكتساب و اجتهاد بدست ميآورند يا به واسطه آن. و دانش پيامبران از قسم نخست است. و اين دانش، يا مقرون به عصمت است يا نيست و دانش پيامبران از قسم نخست است و اين دانش بي واسطه مقرون به عصمت، يا براي ديگران حجّت است يا نيست و دانش پيامبران از قسم نخست است. حال شيعيان غالي همهاين مراتب سهگانه را براي امامان خود قائلاند و غافلاند از اينكه چنين اعتقادي گويي با خاتميت نميسازد. بر آن دانش بيواسطه اجتهاد و اكتساب، نام وراثت نهادن، و عمل پيشوايان را تبيين ناميدن و خودشان را شارحان نه شارعان خواندن، مطلقاً ماهيت امر را عوض نميكند و از خاتميت جز اسمي بي مسمّا باقي نميگذارد. اين هم پذيرفته نيست كه بگوييد "امامان هرچه دارند از پيامبر دارند"، چون پيامبر خاتم، نميتواند منصبي را به ديگران اعطا و تفويض كند كه ختميت او را نقض نمايد و نبوت او را تداوم بخشد. از اينكه بگذريم، هر درجهاي از درجات قرب الهي براي سالكان، عليقدر مراتبهم، ميسور است.
پرسش بنياديني كه درانداختيم، چنانكه تاريخ كلام شيعه نشان ميدهد، پرسشي امروزين نيست و متكلمان شيعي نيك ميدانستهاند كه راز آن را تنها با توسّل به الفاظي مبهم چون وراثت و "پاسداري از علم پيامبر" و شارح بودن امامان و... نميتوان ،گشود و عادات فكري و ظنون متراكم و تعلّقات ايمانيِ غير مدلّل ومأثورات فربه و نا منقّح را به حّل آن نميتوان گماشت.
رضي خوانساري (متوفّي به سال 1113 قمري و برادر جمال خوانساري و هر دو، فرزندان حسين خوانساري، "استاد الكّل في الكّل"، و هر سه از فقيهان و متكلّمان نامدار عصر صفوي) در كتاب "مائده سماويّه" كه كتابي فقهي است، پس از ذكر احكامي چند (چون حكم خوردن تربت حسين (ع)) كه نشاني از آنها در زمان پيامبر نبوده و بر زبان رسول خاتم جاري نشده، به طرح اين پرسش ميپردازد كه "تا اين جهان به نور وجود حضرت خيرالبشر منور بود، اين احكام ظاهر نبود و از آن سرور به مردم نرسيده بود و بعد از رحلت نبي و انقطاع وحي الهي، حكم شرعي متجّدد نميتواند شد، پس قرار اين نوع احكام شرعيه به چه نحو ميتواند شد و علم به آنها از چه راه حاصل ميشود" و آنگاه درجواب اين "اشكال" وجوهي را ذكر ميكند چون وراثت و تأويل قرآن و علم به جامعه و جفرو مصحف فاطمه و نيز بودن "روحي" با ايشان كه با پيامبر هم بود و همه چيز را به او تعليم ميكرد و نزول ملائكه در شب قدر و اوقات ديگر بر ايشان، و... و نهايتاً به اين جا ميرسد كه همان اختياري را كه خداوند به پيامبر داده بود تا احكامي را جعل و وضع كند به امامان هم داده است تا آنها هم چنين كنند: "و مكرّر حديث وارد شده كه تفويضي كه خداي عز وجل به رسول فرموده بود و اختياري كه به او داده بود، بعد از او به ائمّه فرمود و اختيار به ايشان داد و بنابراين ممكن است كه بعضي از احكام كه در زمان رسولالله معلوم نشده باشد، ائمّه خود قرار آنها را بدهند و خداي عز وجّل اجازه آن بفرمايد. والله اعلم باحكامه"[1]. و البته همه اين وجوه را مستند به رواياتي از كتب "كافي" و "محاسن" و غيره ميكند.
پيداست كه رضي خوانساري نيك دريافته بود تا همان اختيارات و امتيازات پيامبر را نهايه براي امامان اثبات نكند، از بند آن اشكال رهايي نخواهد يافت. و حالا چنين اعتقادي با خاتميت پيامبر چگونه قابل جمع است، پرسشي است كه پيگيرانه از تشيّع غالي بايد پرسيد و نوميدانه به انتظار پاسخ بايد نشست.
در اين پرسش پيگير كه از صميم ايمان ديني و اعتقاد به ختميت مرتبت نبوي برميخيزد، نه ظلمي برآل محمد ميرود نه حسادتي بر فضايل آنان. و اگر جشني برپا ميشود جشن اعلاء خاتميت و برائت از غلّو است وگرنه با "مفوضّه" همصدا شدن و مجلس سور و سرور بر پا كردن و اختيار ارزاق و آجال ساكنان كره زمين و وضع احكام دين را به پيشوايان شيعه دادن، و رشته خاتميت را به مقراض امامت بريدن راهي است كه غاليان شيعه قرنها رفتهاند و در آن فخري نيست.و چه فرق عظيمي است ميان شيعهاي كه علي را مي گيرد تا محمد را نبازد و شيعهاي كه از علي، محمد ديگري مي سازد .
همين اعتقاد بود كه به آيتالله خميني جرأت ميداد تا اختيارات و امتيازات پيامبر و ائمّه را براي فقيهان هم ثابت و جاري بداند و دست نيابت از آستين امامت بدر آورد و نظريّه ولايت مطلقه فقيه را با قدرت سياسي درآميزد و تكيه برجاي امامان بزند و حكومتي اتو كراتيك و غيردموكراتيك بنا كند و از جايگاهي قدسي و الهي، به تشريع و تقنين بپردازد و مردم را ملزم به اطاعت از خود و گماشتگان خود بداند.
دوّم. در تعبيري هيجانآلود، بر من بانگ برداشتهايد كه "جشن ختم دين را گرفتهايد نه ختم نبوت را". اين نسبت كه نسبش به مطهّري ميرسد، خطايي است كه به شهادت خطابه شما، هنوز سايه سنگينش را از اذهان و عقول برنگرفته است. من در كتاب "بسط تجربه نبوي" خطاي مطهري در فهم سخنان اقبال را به تفصيل باز نمودهام و اينك بر آن ميافزايم كه شيعيان با طرح نظريه غيبت، خاتميت را دو قرن و نيم به تأخير انداختند وگرنه همان آثاري كه بر غيبت مترتّب است بر خاتميت هم متفّرع است، با اين تفاوت كه براي خاتمّيت ذاتي رسول، تبيين خردپسندتري ميتوان عرضه كرد تا براي غيبت عرضي و ناگهاني و نا منتظر امام منتظر.
"رهاسازي عقل انساني" و "به خود وانهادگي" آدميان را كه از بركات خاتميت برشمرده بودم، مدلولش آن نيست (چنانكه شما پنداشتهايد) كه عقل در اسارت ديانت است و انبياء دشمنان خرد ورزياند و با پايان گرفتن دوره نبوت، ايام طربناك آزادي فرا ميرسد. بلكه معنايش اين است كه پس از درگذشت خاتم رسولان، آدميان در همه چيز حتي (و بالاخّص) در فهم دين به خود وانهادهاند و ديگر هيچ دست آسماني آنان را پابهپا نميبرد تا شيوه راه رفتن بياموزند. و هيچ نداي آسماني تفسير "درست" و نهايي دين را در گوش آنان نميخواند تا از بدفهمي مصون بمانند. راه دينداري از آن پس، چون راه زندگي، از ميان زد و خوردها ميگذرد و تكامل خود را نه از دخالتهاي گاه و بيگاه ماورائي، بل از تنازع و تعاون خردهاي وارسته زميني ميگيرد كه در نقد و فهم و تحليل، بيپروا و از تقليد رستهاند. اين رهايي از دخالت مستقيم آسمان را شيعيان از دوران غيبت مهدي آغاز ميكنند و ديگر مسلمانان، به گفته اقبال، از هنگام رحلت محمّد(ص). پيداست كه چنين سخني نه آدمي را "بي اختيار به ياد جريانهاي روشنفكري قرون هجدهم و نوزدهم اروپايي مياندازد" و نه بهانهاي براي خلط ختم نبوت و ختم ديانت بدست ميدهد و نه سبب بر پاكردن "جشن" موهومي به ميمنت ختم دين ميشود.
من نيك ميدانم كه ختم نبوت، مفهوم فاخر و فربهي است كه كلام شيعي به دليل موانع دروني، تاكنون به درستي و انصاف با آن روبرو نشده است و حق آن را چنانكه بايد نگزارده است و بر حسنات و بركات آن آگاهي نيافته و گواهي نداده است و آن قدر در تحليل و توجيه (ناكام) غيبت، تكلّف و تفلسف ورزيده است كه از تبيين كامياب و كمياب خاتميت فرومانده است، و "سنگ خاتميت به سينه زدن" را گويي سيّئهاي ميداند كه بايد از آن استغفار كرد.
خدا شريعتي را رحمت كند. وي نيك دريافته بود كه كثيري از مسلمانان تنها چيزيكه از توحيد ميفهمند اين است كه خدا يكي است و دو نيست. مو و ابرو را ميبينند و اشارتهاي ابرو و هزار نكته باريك تر از مو را نميبينند. حالا حكايت خاتميت است، كه گويي بيش ازين نميگويد كه محمد (ص) رفت و دين ديگري پس از اسلام نخواهد آمد. همين و بس.
سوّم. اين بحث بدون تكملهاي در باب عرضيّات و ذاتيّات دين تمام نيست. آنكه كانوني و ذاتي دين است شخص پيامبر و تعليمات گوهري اوست، و باقي هر چه صبغه تاريخي و غير گوهري دارد، قشري و عَرَضي است، يعني حكمي يا واقعهايست "ممكن" كه ميتوانست بهگونه ديگري باشد لذا در دائره ايمانيات نميگنجد. نزاع بر سر غيبتي كه (به اعتقاد شيعيان) در شرايط تاريخي ديگر، ميتوانست رخ ندهد و پيشوايي كه ميتوانست غيبت نكند و بماند و به اجل طبيعي درگذرد، و امام ديگري پس از او درآيد، حاصل چنداني براي دينداري ندارد و بر ضعف و قوت ايمان كسي نميافزايد و مسلمان بودن يا نبودن كسي را رقم نميزند. و چنانكه در "بسط تجربه نبوي" آوردهام " از هيچ امر عرضي به هيچ امر ذاتي نميتوان رسيد. اسلام عقيدتي عين ذاتيات و اسلام تاريخي عين عرضيات، و مسلماني درگرو اعتقاد و التزام به ذاتيات، و دينشناسي نظري به معني باز شناختن ذاتيات از عرضيات، و اجتهاد فقهي مستلزم ترجمه فرهنگي عرضيات است". (ص82).
آفتي كه موجب مخافت است، پيشي گرفتن عرضيات از ذاتيات يا نشستن پوسته بجاي هسته است كه حكايت همه دينورزيهاي قشري است. و از همه بالاتر قرباني شدن عدالت در پاي عرض پرستيهاي افراطي است.
"جرّ جرّار كلام" ـ به تعبير مولانا ـ قلم را به طرح پرسشي ديگر ميكشاند و آن سِمَت و صفت "پاسداران علم پيامبر و مستحفظان شريعت" است كه شما به پيشوايان شيعه دادهايد و امامت را بدين سبب واجب شمردهايد و امام غائب را نيز "مستحفظ معاصر" خواندهايد و همين را حجّت حضور غائبانه او دانستهايد. در جلالت شأن آن بزرگواران سخني و نزاعي نيست، اماّ نگاه جستجوگر تاريخي ـ تجربيـ پسيني صادقانه ميخواهد ببيند كه جّد و جهد اين "حافظان" چه چيز را براي شيعيان محفوظ نگه داشته است كه غير شيعيان از آن محروم ماندهاند؟
اگر بزرگترين مفسّران و عارفان و متكلّمان و مدافعان ديانتاند، از ميان غير شيعيان برخاستهاند، و حتي شيعيان دراين حوزهها وامدار آنان بودهاند (به آيتالله خميني و خضوع او در مقابل محيالدين عربي بينديشيد، يا به حق عظيمي كه تفسير مفاتيحالغيب فخرالدين رازي بر الميزان طباطبائي دارد و صدها نمونه ديگر) و اگر هم اختلافي دارند (كه دارند) به هيچ وجه چنان نيست كه آراء شيعيان برتري بيچون و چرا بر ديگران يافته باشد. و اگر فقيهاناند، نه فقهي كه غير شيعيان بنا كردهاند فروتر از فقه شيعيان است و نه تفاوت آراء فقهي شيعيان و غير شيعيان، از تفاوت آراء فقيهان شيعي (اصوليان و اخباريان)، بيشتر و عميقتر است. و نه چنين تفاوتهاي خرد يا درشت فقهي وقشري (كه فيالمثل "در وضو" پا را بجاي مسح كردن، بشويند، يا در رضاع، چند جلسه شير بدهند...) مدخليّتي در گوهر ايمان كه پارسايي است، دارد. عمده، عزم بر طاعت و عبوديّت است، كه با هر نظام فقهي قابل جمع است.
"كار، خدمت دارد و خلق حسن".
عينيترين گواه اين مدّعا، كتاب "المحجّه البيضاء في احياء الاحياء" است، كه تحرير مجدّد كتاب احياءالعلوم ابوحامد غزالي است بدست يك متكلم محّدت فقيه شيعي عصر صفوي، بنام محسن فيض كاشاني. حادثهاي كه حقّاً در تمام تاريخ اسلام، نظير و نمونه دوم ندارد.
محسن فيض كاشاني، شيعه خالصي است كه با انديشه غيرشيعي سرآشتي و مدارا ندارد و در ويرايش كتاب ابوحامد، و افزايش و پيرايش آن، ابداً مجامله و تعارف نميكند، با اين همه به تقريب سهربع كتاب ابوحامد بدست فيضكاشاني تطهير شيعي ميشود و دستنخورده برجاي ميماند و تنها در بخش فقهيّات و كلاميات است كه آراء ابوحامد سترده ميشود و جاي خود را به اجتهادات فقهي و اعتقادات كلامي فيض كاشاني ميدهد. آن بخش فربه كه فيض و ابوحامد را برادرانه بهم ميرساند و ما درانه تغذيه و ترضيع ميكند، همان اخلاقيات و عرفانيات است كه به حقيقت گوهر دين، و مقصد واپسين حضرت سيدالمرسلين است. چنين است هم وزني جواهر و كم وزني اعراض و هم طرزي و هم ترازي شيعيان و غير شيعيان در امور گوهري دين، و اين است سّر آن معنا كه مولانا فرمود: اختلاف خلق از نام اوفتاد / چون به معنا رفت آرام اوفتاد
هم از اين روست رأي صاحب اين قلم كه در شرعيّات و فقهيات (يعني همان قشرّيات و عرضيات، كه مطلوب بالعرض شارعاند) پيروي از هر يك از فقيهان، خواه شيعي و خواه غير شيعي، مجاز و مجزي است.
باري مقام "شرح و تبيين و حفاظت و صيانت "امامان اگر به ظاهر شريعت راجع شود، در ميزان تاريخ و تجربه، وزنگراني نمييابد و اگر به ولايت باطني راجع شود، آن حديث ديگري است كه جز بسط تجربه نبوي مفاد و معنايي ندارد. و سالكان طريق قرب را، به تفاريق و تفاوت، از آن رزقي و نصيبي هست، وانّ ربّك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.
چهارم. حديث سوء استفاده از انديشهها هم شنيدني است. شما ميگوئيد حساب انديشه را از تاريخ انديشه جدا كنيد. اگر تردامنان انديشه خدا، آزادي، مهدويت و ... را به سوء استخدام ميگيرند، سپاسگزار خود انديشه باشيد و بر آن دستان آلوده ناسپاس لعنت بفرستيد كه كفران نعمت ميكنند و آب زلالي را گلآلود ميخواهند و نيازمندان را تشنه كام ميگذارند.
اين البته آسانترين راه براي رهايي جستن از عواقب نامطلوب يك تئوري است. لكن آسانترين راه همواره درستترين نيست.
من در "عقيده و آزمون"[2] بر اين شيوه تخلّص از تنگنا، خرده گرفتهام و باز نمودهام كه تاريخ هر انديشه پارهاي از آن انديشه و ميدان آزمون آن است، و آسان نميتوان انديشهاي را فراتر از تاريخ و برتر از آزمون نهاد و بيرون از امتحان، به آن نمره قبولي داد. اگر تمّدني، تمّدن اسلامي است، آنگاه همه اين تمدن، نمايشگاه آن اسلامي است كه به آن جان و نام داده است. نميتوان پارههاي خوب را از آن اسلام و پارههاي بد را محصول توطئه دشمنان اسلام دانست. همينطور است مكتب ماركسيسم. همينطورست مكتب ليبراليسم و همينطورند تئوريهاي اجتماعي و فلسفي. وبالاخص درباب دين آورده بودم كه امروزه اديان تنها با دفاع كلامي بر سر پا نميايستند. دفاع تاريخي هم لازم دارند. آخر غنچه اديان قرنهاست كه در گلستان تاريخ باز شده است و عطر و بوي خود را پراكنده است. ديگر نميتوان بر اين بسط تاريخي چشم بست و به ادّله پيشيني بسنده كرد و فارغ از آزمون پسيني ـ تاريخي ـ تجربي، همچنان دل خوش داشت كه ما حرف راست زدهايم، گريبان كساني را بگيريد كه آن را كژ فهميدهاند. هم خدا مشمول اين داوري ميشود، هم نبّوت، هم خاتميت، هم مهدويت، هم ولايت فقيه و هم هر انديشه دوران ساز ديگري كه زندگي آدميان را صورت و سيرت بخشيده است. كانت، متافيزيك را اين چنين نقد كرد و پس از وي نوبت نقد تاريخي اديان در رسيد.
اينكه اديان فرقه فرقه ميشوند، اينكه كفر و ايمان زاده ميشود و اينكه شيعه و سنّي پديد ميآيد و ... همه لازمه بسط تاريخي اديان و عين فعليت يافتن قوّه آنهاست و گريزي از آن نيست. و نام سوء استفاده نهادن بر آنها، محض قلب حقيقت و مسخ طبيعت و آميختن دانش به ارزش در تبيين يك پديده طبيعي ـ تاريخي است. شيعيان تسنّن را شاخهاي انحرافي بر تنه درخت اسلام و محصول سوء فهم و سوءاستفاده از آن ميدانند و اهل سنّت نيز تشيع را به چنين طعني مطعون ميدارند. يعني هر يك از رقيبان ديگري را به كژ فهمي و بدخواني و بدخواهي متهم ميكند وليآنكه از منظر تاريخي ـ پسيني نظر ميكند، واژههاي سوء استفاده يا حسن استفاده را با احتياط بسيار به كار ميبرد مبادا در دام ارزشداوري بيفتد و از دامان بيطرفي بيرون غلتد. گرفتم كه به گمان شما صفويّت و بابيت و بهائيت، همه قرائتهاي غلط از مهدويت باشند، آيا شما ولايت مطلقه فقيه را هم قرائت غلط و "سوء استفاده" از مهدويت ميدانيد؟ و اگر كسي دانست، درباره او چه ميانديشيد؟ ميبينيد كه مفرّ و مخلص آن نيست كه با تيغ "سوءاستفاده" هر چه را نميپسنديم بتراشيم بلكه شرط صداقت آن است كه تابع داوري تاريخ باشيم و اگر بسط تاريخي ماركسيسم را يا بسط تاريخي ليبراليزم را بهترين آيينه براي نظركردن در آن دو آئين مييابيم، اين آئينه آئين نما را نشكنيم و براي ديدن چهرههاي (زشت يا زيباي) ديگر نگه داريم. مهدويت و تشيّع و تسنن را هم در همين آينه بنگريم و جمال و كمالشان را از همين منظر نظر كنيم. و بالاخّص تئوري ولايت فقيه را، كه ديگر نميتوان آنرا به پشتوانه چند حديث و روايت برپا داشت. بايد تاريخچه سياسي آن و بسط تاريخي آن و خيل خادمان نادم و خواستاران خروج از حاكميت را هم به عين عبرت نظر كنيم و درس بگيريم.
پيشيني نگريستن، و نگاه پسيني را وانهادن از آفتهاي پر مخافت نگاه متافيزيكي ـ ديني است كه جز با جهادي و اجتهادي اپيستمولوژيك نميتوان بر آن چيرگي جُست.
شما دموكراسي روشي را برگزيدهايد و دموكراسي ارزشي را فرونهادهايد. لاجرم پاسخ اين پرسش را هم فراهم كردهايد كه ولايت فقيه و دموكراسي روشي مقبول شما، چه نسبتي دارند و چه گونه باهم جمع ميآيند. گمان ندارم چنين جمع و تلفيقي آسان باشد و بهرحال مسلمانان و بخصوص شيعيان و بالاخص حاكمان، سنتز بديع شما را خوش آمد خواهند گفت.
ميماند دو نكته ديگر. اول اينكه چگونه از مهدويت، هم بيعملي و هم عملگرايي، هم اعتراض و هم انقراض برون ميآيد. بر نكته مهمي انگشت پرسش و كاوش نهادهايد. نخستين گواه امكان اين امر، وقوع آن است. ميبينيد كه چنين شده است و چرا بايد به دنبال گواه ديگر گشت؟ روزگاري شيعيان، بهدستور فقيهان خويش، و در انفعال كامل، خمس غنائم و معادن را در زمين دفن ميكردند بهاميد آنكه امام غايب سالهاو بل قرنها بعد، درآيد و خود به علم امامت آنها را كشف كند و بردارد . و امروز آيتالله خميني نه تنها دفن خمس را حرام ميداند بلكه آنرا بودجه حكومت اسلامي ميشمارد، حكومتي كه فعّالانه ميخواهد مقدّمهاي براي ظهور مهدي باشد. تاريخ شيعه شاهد و واجد اين انفعال و آن فعل است، ولذا حجّتيّه امروز بههيچ رو حادثهاي بديع و بيسابقه نيست. اكا بر فقيهان پيشگامان آن بودهاند.
امّا گواه دوم تاريخ ماركسيسم است كه آشكار ميكند هر جا وقوع حادثهاي درآينده (چون وقوع انقلاب پرولتري يا استقرار جامعه بي طبقه كمونيستي ...) بطور حتمي پيشگويي ميشود: مؤمنان به آن پيشگويي در عمل دو شاخه ميشوند: يا براي تحقق آن موعود همه كاري ميكنند، يا دل آسوده از تحقّق قطعي و نهائي آن، هيچكاري نميكنند. و نه تنها هيچكاري نميكنند، بل از ويراني و فروپاشي و فساد و تباهي احوال اجتماع، خشنود ميشوند و آنرا مقدمهاي لازم براي وقوع حادثه موعود ميشمارند.
كارل پوپر در "جامعه باز و دشمنانش"، فصل نوزدهم، به نيكي باز مينمايد كه پارهاي از قائلان و مؤمنان به انقلاب پرولتري، چگونه منفعل و بيعمل نشستند و حتّي به فاشيزم (كه از نظر آنان قلّه فساد بورژوازي بود) خوشامد گفتند و با آن مبارزه نكردند چراكه آنرا آخرين پلّه نردبان صعود بر بام كمونيزم ميديديد: "اعتقاد بر اين بود كه فاشيسم ماهيّتهً آخرين سنگر بورژوازي است بنابراين وقتي فاشيستها قدرت را به دست ميگرفتند كمونيستها نجنگيدند... كمونيستها مطمئن بودند كه انقلاب پرولتاريا دير كرده است و اين ميان پرده فاشيستي بيش از چند ماه به درازا نخواهد كشيد و براي سرعت بخشيدن به انقلاب ضروري است. مطمئن بودند كه نبايد دست بهيچ اقدامي بزنند و كاري به كار كسي داشته باشند. تسخير قدرت بدست فاشيستها هرگز با چيزي به اسم "خطر كمونيسم" مواجه نشد. چنانكه آينشتاين يكبار به تأكيد گفت: از ميان همه گروههاي متشكل در جامعه، تنها كليسا ـ يا به عبارت بهتر بخشي از كليساـ مقاومت جدي نشان داد"[3]
اين را مقايسه كنيد با منطق شيعياني كه به ازدياد گناه و فساد ميانديشند تا در ظهور وليّ عصر تعجيل شود. و نيز مقايسه كنيد با فعّال بودن يهوديان در قبال "وعده حتمي" تورات به بازگشتشان به سرزمين موعود.
اين دوگانگي در عمل چنان منطق آشكاري دارد كه ترديد و تعجّبي در قوع آن پارادوكس تاريخي باقي نميگذارد.
و اما نكته دوم يعني استنتاج "بايد" از "است". بر خبيران پوشيده نيست كه آنكه محال است استناج "بايد"هاي هنجاري و اعتباري از "است"هاست. نه "بايد"هاي غير هنجاري. و اين نكتهاي است كه در "دانش و ارزش" هم بر آن تنبيه و تصريح رفته است. و استخراج بيعملي از جبرگرايي، از نوع دوم است نه اوّل. فراست مخاطب مرا از اطاله مخاطبت معاف ميدارد.
پنجم. گاهي بر حال بيسامان من خنديدهايد كه سخنان پريشان (از "غربيان و مسيحيان") ميگويم و گاهي بر درد بي درمان من گرييدهايد كه "بنام اصلاح دين عزم بر شكستن پر و بال دين" كردهام. بر قله رفيع هدايت نشستهايد و مرا در سياهچالهي گمراهي نظاره و با اشك و آه بدرقه ميكنيد. من البته هيچگاه خود را واصل به حقيقت ندانستهام، امّا آن گونه سخن گفتن را هم (كه لاجرم از سر شفقت است) شايسته شما و زيبنده اين بحث قلمي نميدانم. آيا بهتر نيست چمن نورسته گفتگو را از جويبار حجّت و محبّت سبوسبو آبياري كنيم تا از آن سبد سبد گل حقيقت ببريم؟
باري بر احول اين "مفسّر خطبه متقين" دريغ خوردهايد و رقّت آوردهايد كه
كه اين كند كه تو كردي به ضعف همّت وراي زگنـج خـانه شـده خيـمه بر خـراب زده؟
پاسخ من همان است كه خواجه شيراز گفت:
كه گفت حـافظ از انـديـشـه تــو بــاز آمــد؟ من اين نگفتهام آن كس كه گفت بهتان گفت
من از انديشه آن گنج باز نيامدهام امّا شما نيز رنج بيهوده ميبريد كه اين آشناي نهجالبلاغه را "با قطرات اشك بدرقه" ميكنيد. ميپرسم چرا
اين خون كه موج ميزند اندر جگر تو را در كار رنگ و بوي نگاري نميكني؟
و اين اشك را كه از چشمه زلال جان ميجوشد چرا بر پيكر نيمجان نهجالبلاغه فرو نميباري؟ نميدانم چرا وقتي نوبت به مفسّران و متكلمّان حكومتي ميرسد گل ميافشانيد و مي در ساغر مياندازيد و "وجود نازك" آنان را آزرده گزند نميخواهيد، امّا بر مظلومان و مستضعفان، كه ما باشيم، بانگ درشت ميزنيد و توسن تند ميتازيد و به سر تازيانه هم از همرهان ياد نميكنيد.
زانجا كه رسم و شيوه عاشقكشي توست با دشمنان قدحكش و با ما عتاب كن
آيا براستي صاحب اين قلم با نهجالبلاغه جفا كرده است يا آنان كه "باب سياست" آن حكمتنامه را پاك به آب انكار شستهاند و خوار بر تاق نسيان نهادهاند؟
امام علي مگر با رعاياي خود نميگفت "از گفتن مقوله حقّي و دادن مشورت عدلي دريغ نورزيد كه من برتر از خطا نيستم"؟ امّا اينك به نام ناميراي نهجالبلاغه حكومتي در ايران برپاست كه حكامش در بي اعتنايي مطلق به شيوه علي (ع)، برتر از سؤال و انتقاد نشستهاند و از رعايا جز انقياد و اطاعت نميطلبند. امروز از نماز جمعهها و از نشست خبرهها و از دستگاه قضا و از مجلس شورا و از صدا و سيما، بانگي برنميخيزد مگر در تجليل پيشوا. و در مطبوعات رسمي، سطري و ستوني بهم نميرسد مگر در مريدپروري و تأييد آموزههاي رهبري. و دريغ از مقوله حقي يا مشورت عدلي. اينجا جاني تاوان انتقادي است، كه نظام جز مريد مطيع نميپسندد.
جامعهاي كه پيامبر در آن برخاست، عالمانش را، به گفته علي(ع)، لجام بردهان زده بودند و جاهلانش قدر ميديدند و بر صدر مينشستند (بارضٍ عالِمها ملجَم و جاهلها مكّرم). و رسالت رسول آن بود كه اين نظم ناميمون را واژگون كند و حرمت را به علم و عالمان بازگرداند. من هرگاه نردبان شكسته علم و گلوي فشرده عالمان در جمهوري اسلامي ايران، و اسب رهوار مدّاحي و رياكاري و خرافهگستري و جولان جاهلان و سر در گليم كشيدن عاقلان را ميبينم، هم بر ناكامي پيامبر رحمت اندوه ميخورم و هم به رسالت پيامبرانه روشنفكران در بازگرداندن حرمت علم و عالمان، مؤمنتر ميشوم.
مگر علي(ع) نگفت كه بارها از پيامبر شنيده است كه "پاكي جامعه در گرو آن است كه ناتوانان حق خود را از قدرتمندان، بيلكنت زبان بگيرند"؟ امّا امروز هنر حكاّم ما اين است كه مردم را به لكنتزبان دچار كنند مبادا مدّعي حقّي شوند. كارخانههاي مقدستراشي و تابوسازي شبانهروز در كارند تا قفل قويتري بر زبانها بزنند و ترس تازهاي در جانها بيفكنند و بنگاه بانگ و رنگ و جريدههاي درنده و دريده با تطاول تمام مهيا و مجهّز شدهاند تا آبروي آبرومندان اين ديار را به آب فضيحت بشويند و آنان را "بيهويّت" كنند و ناموس عشق و رونق عشاق را ببرند و اينها همه در سايه حكومتي است كه از عدل علوي دم ميزند امّا آن را ارزان به فقه صفوي ميفروشد.
بلي من هنوز هم نهجالبلاغه تدريس ميكنم و با اين جواهر حكمت گوهر جانها را فربهي ميبخشم امّا عجب از شما (و كثيري از علما) كه اين همه بيرسمي و ناراستي را كه عين اِعراض ازنهجالبلاغه است نميبينيد يا ميبينيد و آنها را عرضي و عارضي اين نظام ميدانيد. و گنهكاران را فرو مينهيد و باژگونه بيگناهي را متهّم ميكنيد. بر خلاف شما، من از روزي كه اين عيوب و آفات را ذاتي و نهادي اين نظام ديدم، با آنكه درها به روي من گشاده بود، از خانه قدرت بدرآمدم و پاي در دامن عزلت كشيدم و چشم از مكسب و منصب دوختم و دل از وسوسه رياست بپرداختم، و وضو از چشمه حقيقت ساختم و چارتكبير بر مصلحت زدم و تن به رنج غربت دادم و گوش به نداي وجدان سپردم و دست به نشر معرفت بردم و زبان به انذار و نصيحت گشودم و نقد سنت و سياست را پيشه گرفتم و
ميشنيدم فحش و خر ميراندم ربّ يسّر زير لب ميخواندم
هر زمان ميگفتم از سوز درون اهد قومي انّهـم لايـعـلـمـون
"من و هم صحبتي اهل ريا؟ دورم باد". مروت و مردمي را بفروشم به "استخوان خوكي و عطسه بزي؟[4]
شما خود سالها در كانون قدرت ملازم خدمت بودهايد و رفت و آمد ارباب خشونت و انصار شرارت را بدانجا ديدهايد و شنيدهايد كه چگونه اكرام ميبينند و انعام ميگيرند و بازهم تجاهل العارف ميكنيد و "خرقهاي بر سر صد عيب نهان ميپوشيد" و آن مرضهاي باقي را عَرَض هاي فاني ميخوانيد.
ازين شگفتتر، جامهفراخ ناباندامي است كه بر قامت نازك من پوشاندهايد و مرا از «همكاران مؤثر در پديد آمدن اين نظام "خواندهايد. ننگي ندارد امّا مبالغت و مطايبت هم حّدي دارد. كبرت كلمه تخرج من افواههم. "چراغ مرده كجا شمع آفتاب كجا؟" من يك سرباز پياده فرهنگيام با شناسنامه كوچك مقاومت و سابقه كوتاه مشاورت و آن افسر افتخار براي اين سر سودايي سخت سنگين است.
باور كنيد كه نه من "سخت ترين استانداردهاي دموكراسي" را براي داوري درباره اين نظام به كار گرفتهام و نه شما با اشاره به "نظامي نوپا ... كه از هرطرف توسط دشمنان غدّار و قسم خورده احاطه شده است" دفاعي ظفرمند براي نظام و دوايي شفابخش براي آلام عرضه ميكنيد. زخمها و زهرها كشندهتر از آنند كه به آن مرهم كاذب فروكش كنند. آنگونه مدافعات را براي خطبههاي خشك و خميازه خيز نمازهاي جمعه بگذاريد و دست كم شاقول شريعت را بدست گيريد. اگر نهي از منكر و امر به معروف تكليف قطعي همه مسلمانان است و اگر شهروندان حق (و بلكه تكليف) دارند كه حاكمان را امر بمعروف و نهي از منكر كنند، مسؤول تعطيل اين فرائض كيست؟ و چرا سروران، كلاهكج نهادهاند و تند نشستهاند و نهي و نقدي را تحمل نميكنند؟ اگر هندسه "ناسازوبي اندام" اين بنا، پنجرهها را به روي تنفّس ميبندد و سقف را براي زندگي كوتاه ميكند و به آب صافي نقد، زنگارها را نميشويد و به هواي تازه فرهنگ، ريهها را نمينوازد و اثاثه را در بيرون مينهد و زباله را در كانون ميگذارد و اگر مارها و عقربها، از هر سو آزادانه ميخزند و ميگزند، و لكهها و چكهها از در و بام ميافتند و ميريزند. گله از كه بايد كرد؟ از رهگذران يا مهندسان؟ و عيب را در كجا بايد ديد، در اَعراض يا در جوهر؟ در كانون يا در پيرامون؟ در برون يا در درون؟ باور كنيد كه براي اين ملك و ملّت دشمني غدّارتر و عقربي جّرارتر از شجره خبيثه استبداد و اين ساختار جبّار جبون پرور نيست. و حديث غدر بيگانگان و تورّم اين توهّم، خود پرده ديگري است از نمايشنامه استبداد.
تو با دشمن نفس هم خانهاي چه دربند پيكار بيگانهاي؟
ميدانم و ميدانيد كه درين گفتگو، چه نسبت نامتقارني است ميان زبان بسته من ودست گشاده شما. من هرچه به اشارت و احتياط تمام در نقد ديانت و سياست رايج مينويسم كيفر بيشتر ميبينم و شما ناقدان من هر چه به صراحت و سخاوت تمام در دفاع از سنت و سياست حاكم مينويسيد پاداش بيشتر ميگيريد. و چه نسبت است ميان كيسه پاداش و كوره كيفر! آن يكي رئيس فرهنگستان شد و آن ديگري فقيه شوراي نگهبان. دميدن صبح دولت شما را نيز آرزو ميكنم. امّا آيا اين خود گواه ديگري بر كژ نهادي اين بنا و بنّا نيست؟
آقاي بهمنپور ميدانم كه "قحط جود است آبروي خود نميبايد فروخت" و در مشايخ شهر نشاني از كاسبي هست و از عاشقي نيست، و "چون نيك بنگري همه تزوير كنند" امّا : جامهاي گر چاك شد درعالم رندي چه باك / دامنـي در نـيـكنـامي نيــز ميبـايد دريـد
اگر غرض از دينورزي، جامه دريدن در عزاي بزرگي يا مديحهخواندن در ثناي خواجهاي يا وسواس ورزيدن بر سر حكمي يا نزاع كردن بر سر حادثه و شخصيت تاريخي ممكني يا چانه زدن بر سر رياستي و خلافتي است، آن ارزاني ظاهرپرستان باد. امّا كجاست غزاليي كه احياء علوم دين كند و اخلاق را برتر از فقه بنشاند و كجاست حافظ دليري كه مجاملت و معاملت را به كناري نهد و بر مسند نقد جامعه ديني بنشيند و عزم ويراني كند و رخنه در مسلماني كند و كفر نهان در زير ظاهرپرستي را بر آفتاب افكند و پرده تزوير را بدرد و مدرسه مدارا و مروت بنا كند و كجاست مولانايي كه درس عشق و آزادگي بياموزد و از جدائيها شكايت كند و معني واحد در زير اختلاف صور را آشكار نمايد و ملت عشق را برتراز هفتاد دو ملّت بنشاند؟
بلي ، قيصريّه را نبايد آتش زد، قيصريّت را چطور؟ ناسپاسي است اگر فريادهاي عافيت سوز استبداد ستيزان اين ديار را همنوايي با "دشمنان غدّار " بشماريم و سكوت عافيت جويانه و پرهيزكاري خموشانه و كنارهنشيني ستم پذيرانه و تماشاگري مصلحتانديشانه را شرط ديانت و پارسايي بدانيم و "گناهاني" خرد چون حجاب و شراب را چندان درشت كنيم كه از اعظم معاصي يعني خودكامگي غافل بمانيم. امان ازين زمانه فرهادكُش و فريادكُش! نعمت وجود فريادگران را يعني خسروان و شيريندهنان را قدر بدانيد. آنان چون رعد و برق بهاري، بارانهاي شستشوگر فرو خواهند ريخت. از عبوسي خزان، از سردي استخوان سوز زمستان و از خفگي و كوتاهي سقف اين شبستان نميهراسيد؟ به استقبال لطافت بهار و باران رحمت پروردگار برويد. فانطر الي آثار رحمه اله كيف يحيي الارض بعد موتها...
عبدالكريم سروش
سوم مهرماه 1384
1. مائده سماويّه، صفحات 202 ـ 207
2. در كتاب فربهتر از ايدئولوژي
3. كارل پوپر، جامعه باز و دشمنان آن . فصل نوزدهم . ص 976 . ترجمه عزتالله فولادوند.
4. عراق خنزير (استخوان خوك) و عفطه عنز (عطسه بز)، هر دو از تعبيرات تحقيرآميز امام علي هستند درباب رياست دنيوي.
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