بیمارستان شهید فکوری جویبار بالاترین استانداردها را داراست

به گزارش خبرنگار مهر، کمال علیپور خنکدار شامگاه پنج شنبه در بازدید از بیمارستان شهید فکوری جویبار با اشاره به اینکه متاسفانه به ظرفیت های این شهرستان در چند سال اخیر توجه نشده است، اظهارداشت: در اجرای پروژه های به این بزرگی نباید بروکراسی اداری موانعی برای اجرای سریع این طرح ها باشد.

وی خواستار افزایش ظرفیت این بیمارستان از سوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ۱۰ روز آینده شد.

علیپور نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید به چنین پروژه هایی کمک کرد، تصریح کرد: قبول داریم شهرداری نباید از حق و حقوق خود بگذرد ولی با کمی اغماض باید به سرمایه گذار این بخش کمک کرد.

همچنین رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه پروژه بیمارستان شهید فکوری مربوط به ملت و نظام است، افزود: با ایرادات کوچک نباید مانع ساخت همچین پروژه های سنگین شد و سرمایه گذار را بی انگیزه کرد.

حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد یکی از پروژه های شاخص و عظیم استان و کشور این بیمارستان است، اذعان داشت: بنده جلوی تمام سنگ اندازی را می گیرم چون این سرمایه مربوط به یک شخص نیست بلکه تمام کشور در این پروژه سهم دارند و باید حمایت جدی از سرمایه گذار این پروژه انجام شود.