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۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۳:۲۵

معاون سازمان مديريت اعلام كرد:

لايحه ادغام چندين وزارتخانه در دستور كار دولت است

لايحه ادغام چندين وزارتخانه در دستور كار دولت است

معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي به خبرنگار"مهر" گفت: لايحه تشكيلات كلان دولت كه در آن ادغام چندين وزارتخانه با يكديگر در نظر گرفته شده است در دستور كار دولت قرار دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، محمود عسگري آزاد كه به پرسش "مهر" پاسخ مي داد،افزود: فعلا تصميمي در خصوص لايحه تشكيلات كلان دولت گرفته نشده است.

وي افزود: سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت جديد فعلا در خصوص متن لايحه تشكيلات كلان تجديد نظر نكرده است.

عسگري آزاد به تاسيس وزارت رفاه و تامين اجتماعي اشاره و تصريح كرد: براساس قانون تاسيس اين وزارتخانه، يك وزارتخانه ديگر كه كار موازي انجام مي دهد بايد منحل شود.

وي حل اشتغال را از طريق سرمايه گذاري و ايجاد توليد ميسر دانست و خاطرنشان كرد: دولت با ايجاد صندوق مهر رضا به صورت مسكن بخشي از مشكل اشتغال را حل خواهد كرد.

کد مطلب 246585

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