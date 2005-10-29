لايحه ادغام چندين وزارتخانه در دستور كار دولت است

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، محمود عسگري آزاد كه به پرسش "مهر" پاسخ مي داد،افزود: فعلا تصميمي در خصوص لايحه تشكيلات كلان دولت گرفته نشده است.

وي افزود: سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت جديد فعلا در خصوص متن لايحه تشكيلات كلان تجديد نظر نكرده است.

عسگري آزاد به تاسيس وزارت رفاه و تامين اجتماعي اشاره و تصريح كرد: براساس قانون تاسيس اين وزارتخانه، يك وزارتخانه ديگر كه كار موازي انجام مي دهد بايد منحل شود.

وي حل اشتغال را از طريق سرمايه گذاري و ايجاد توليد ميسر دانست و خاطرنشان كرد: دولت با ايجاد صندوق مهر رضا به صورت مسكن بخشي از مشكل اشتغال را حل خواهد كرد.