پرداخت حق الزحمه معوق معلمان/تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، عمادی با اعلام اینکه بخش زیادی از این معوقات مربوط به فرهنگیان شاغل در بخش سنجش است افزود: با اجرایی شدن پرداخت مطالبات فرهنگیان افراد شاغل در سنجش آموزش و پرورش مطالبات معوقه خود را دریافت خواهند کرد.



رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش به تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور امسال اشاره کرد و گفت: امسال نیز همانند سال‎ گذشته تأثیر 25 درصدی را خواهیم داشت.



وی افزود: هر چند که میزان این درصد سالانه باید رو به افزایش باشد ولی ما خواستار افزایش 10 درصدی تأثیر سوابق تحصیلی در سال آینده بودیم که به تصویب نرسید.



عمادی تاکید کرد: دروس سه سال متوسطه در کنکور اثرگذار خواهد بود و در این میان محتوای آموزشی بیشتر مورد توجه خواهد بود و کنکور آن گسترده ای و استرسی را که برای خانواده ها و دانش آموزان را داشت از بین می برد.



رئیس اداره مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش کشور تصریح کرد: کنکور به تمام معنی حذف نخواهد شد و رقابت در رشته‎های شاخص در دانشگاه‎های مطرح کشور همچنان به قوت خود باقی است.