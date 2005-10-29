زندگي دكتر مرگ فيلم مي شود

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، دكتر جك كوركيان از جمله جنجال برانگيزترين چهره‌هاي قرن بيستم بود و از وي به عنوان دكتر مرگ ياد مي شد چرا كه به بيمارانش كمك مي كرد كه خود كشي كنند.

فيلمي كه بر اساس زندگي وي ساخته مي شود "شما جك را نمي شناسيد" نام دارد و توسط "باربارا كوپل" كليد مي خورد. اين اثر در زمره آثار درام جاي مي گيرد و به بررسي زندگي اين دكتر 77 ساله مي پردازد.

تلاشهاي تهيه كنندگان و كارگردان ها به ثمر نشست و آنها موفق شدند كه حقوق ساخت فيلم بر اساس زندگي "كوركيان" را بدست آورند چرا كه وي اعلام كرده بود كه تمايل ندارد زندگي اش بر روي پرده سينما ترسيم شود. هنوزنامي از هنرپيشگان اين اثر ذكر نشده است.

