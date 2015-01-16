استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی ایران مرهون خون شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل قاآنی شامگاه پنجشنبه در مراسم یادواره شهدای سرداران "گردان الحدید" در مسجد امام خمینی (ره) مشهد مقدس اظهار داشت: استقلال و اقتدار انقلاب اسلامی در جهان به واسطه خون شهدا حاصل شده است و توافق صوری در مذاکرات هسته ای تاثیری در این جایگاه ندارد.

وی با بیان اینکه نباید به واسطه این توافق صوری به دشمن اعتماد کرد بیان داشت: رضایت به توافق از طرف جنایت کارترین دشمن جمهوری اسلامی ایران قابل باور نیست.

وی بیان داشت: ایران اسلامی با ادامه مذاکرات با آمریکا مشکلی ندارد ولی اگر قرار به دستیابی به توافق طرفین باشد باید موارد توافق پایدار و بنیادین باشد.

وی اظهار داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی دشمن تاکنون فشارهای زیادی به ملت و حکومت تحمیل کرده است که جنگ یکی ازاین موارد بود.

قاآنی گفت: حضور ملت ایران به واسطه دفاع از ارزش های انقلاب در تمامی صحنه ها و همچنین الگو برداری از شهدا موجب شد تا جمهوری اسلامی ایران به اقتدار و جایگاهی در جهان دست پیدا کند تا حتی آمریکا و اسرائیل جرأت هر گونه تعرض و یا رویارویی را ا از سر خود دور کنند.

وی حفظ حریم مرزهای کشور و تربیت نسلی مقتدر و پشتیبان نظام اسلامی را مهمترین دستاورد جمهوری اسلامی ایران در طول ۸ سال جنگ تحمیلی عنوان کرد و افزود: هر چند در جوامع بین المللی این گونه تبلیغ می شود که قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت پایان دهنده جنگ بود اما واقعیت این است که این قطعنامه حاصل رشادت های جوانان بی ادعای ایران در میدان نبرد و شکست دشمن در برابر آنها بود.

وی روحیه بسیجی و شهادت طلبی جوانان ایران اسلامی را رمز پیروزی ایران در مقابل عراق عنوان کرد و افزود: در طول جنگ انسان های بزرگی پرورش یافتند که با رشادت های خود علاوه بر بیمه کردن انقلاب با شهادت و ایثارگری و همچنین اخلاص و معنویت به الگویی بزرگ برای تمامی انسان های آزادی خواه جهان و سایر جوانان مسلمان تبدیل شدند.

جانشین فرمانده سپاه قدس با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در به خاک و خون کشیدن مردم مظلوم فلسطین نیز گفت: تا زمانی که مکتب شهدای ایران اسلامی در غزه، فلسطین، سوریه و عراق الگو است دشمن قدرت دستیابی به اهداف شوم خود را ندارد.