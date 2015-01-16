بررسی و تحلیل عملیات های امدادی در دستور کار هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر چرخساز یکی از برنامههای سازمان امداد و نجات را جذب امدادگران عنوان کرد و افزود: در این زمینه برنامههای مختلفی در دست است تا علاوه بر تجهیز پایگاهها به امدادگران در زمینه حمایت از امدادگران هم سیاستهای مورد نظر را اجرایی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه امدادگران باید چابک و با دانش لازم در حوادث حاضر شوند، درباره تقویت نیروی انسانی در حوزه امداد و نجات گفت: نیروهای عملیاتی باید با کسب تواناییهای لازم و قدرت تحلیل حوادث، بتوانند به بهترین نحو به حل مشکلات کمک کنند.
سرپرست سازمان امداد و نجات به تجهیز همه استانهای کشور به پایگاههای امداد هوایی اشاره و ضرورت اداره دانشمحور حوزه امداد ونجات را یادآور شد و افزود: باید الگویی دانشمحور را ترسیم کنیم تا هم به تجهیزات بهروز و هم نیروی انسانی کارآمدی دست یابیم.
چرخساز با اشاره به این که باید مولد دانش باشیم، اظهار کرد: استفاده از اطلاعات روز دنیا از ضروریات است؛ چراکه با توجه به چالشهای پیشروی کشور و شرایط مختلف محیطی، فرهنگی و اجتماعی، باید اطلاعات و دادهها به دانش بومی تبدیل شود.
وی با تاکید بر اینکه با توجه شرایط جغرافیایی و حادثهخیز بودن کشورمان باید همواره در بهترین سطح آمادگی قرار داشت، گفت: بر این اساس برای توسعه تجهیزات در سازمان امداد و نجات هم برنامههایی در زمینه افزایش کمی و کیفی تجهیزات مختلف در دست اجرا داریم.
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