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۲۶ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۴۳

حجت الاسلام رضوی در گفتگو با مهر:

سایت جامع آرامستان موقوفه باغ بهشت همدان ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

سایت جامع آرامستان موقوفه باغ بهشت همدان ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

همدان- رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان با بیان اینکه طرح تفضیلی آرامستان موقوفه باغ بهشت همدان از سال ۸۹ به اجرا درآمده است، افزود: اجرای عمرانی این طرح تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

حجت الاسلام سید حسن رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت آرامستان موقوفه باغ بهشت همدان، اظهار داشت: این موقوفه به پیشنهاد آیت الله معصومی همدانی در سال ۴۲ از سوی واقف بزرگ و خیراندیش محسن خان قراگزلو وقف شده است.

وی افزود: محسن خان قراگزلو مالک روستای مزدقینه همدان بود که با مشورت آیت الله معصومی همدانی این موقوفه بزرگ را در همدان ایجاد کرد و این موقوفه تاکنون خیرات و منافع بسیاری برای شهر همدان به همراه داشته است.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان با بیان اینکه نیت این موقوفه دفن اموات مسلمانان است که با توجه به وسعت آن در کشور کم نظیر است، ابراز داشت: این آرامستان باعث شده تا از دفن پراکنده اموات در سطح شهر که تا قبل از ایجاد آن وجود داشت، جلوگیری شده و اموات به صورت متمرکز دفن شوند.

حجت الاسلام رضوی با اشاره به جزئیاتی از این آرامستان موقوفه، عنوان کرد: وسعت این آرامستان افزون بر ۱۰۰ هکتار است و تاکنون بیش از ۹۸ هزار نفر در آن دفن شده اند.

وی با بیان اینکه بیش از دو  هزار شهید والا مقام انقلاب اسلامی در این آرامستان آرمیده اند، افزود: مدفن بزرگانی چون آیت الله معصومی همدانی و امام جمعه سابق همدان مرحوم آیت الله موسوی همدانی نیز در این آرامستان واقع شده است.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان با اشاره به تهیه طرح جامعی برای بهره برداری از این آرامستان، ادامه داد: این طرح جامع از سال ۸۹ اجرایی و بر اساس طرح تفضیلی شهر همدان طراحی شده است.

حجت الاسلام سید حسن رضوی با اشاره به ایجاد سایت جدید در آرامستان باغ بهشت همدان برای دفن اموات، عنوان کرد: این سایت تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: همه اقداماتی که در آرامستان موقوفه باغ بهشت همدان انجام می گیرد بر اساس طرح جامع بوده و این طرح باعث بوجود آمدن نظم و انضباط خاصی در اداره این آرامستان شده است.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان در پایان با اشاره به ساخت غسالخانه جدیدی در سایت جدید آرامستان موقوفه باغ بهشت، افزود: واقفین خیراندیشی که می توانند در ساخت و تجهیز این غسالخانه اوقاف و امور خیریه استان همدان را یاری کنند می توانند با مراجعه به اداره اوقاف شهرستان همدان در این امر خداپسندانه شرکت داشته باشند

کد مطلب 2465894

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