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۲۵ شهریور ۱۳۸۲، ۱۴:۰۸

سفير جديد پاكستان امروز وارد تهران مي شود

سفير جديد پاكستان امروز وارد تهران مي شود

اقبال احمدخان سفير جديد پاكستان در جمهوري اسلامي ايران امروز وارد تهران مي شود .

به گزارش خبرگزاري مهر، اقبال احمدخان ديپلمات با سابقه اي است كه طي 32 سال خدمت سياسي در سمتهاي گوناگون در نمايندگيهاي پاكستان درخاورميانه، ايران و آمريكا خدمت كرده است.
در عين حال وي در بسياري از كنفرانسهاي بين المللي و منطقه اي از جمله نشستهاي سازمان ملل، اكو و سارك شر كت داشته است.
آخرين ماموريت آقاي خان سفير پاكستان در جمهوري خلق بنگلادش بوده است.
سفير جديد پاكستان در تهران داراي مدرك كارشناسي ارشد تاريخ است. وي پيش از شروع به كار در وزارت امور خارجه به تدريس مشغول بوده است.

کد مطلب 24659

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