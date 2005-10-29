بوش با موسيقيدانان مخالف خود ديدار كرد

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، " بونو" يكي از اعضاي اصلي گروه "راك يوتو" در كاخ سفيد با جرج دبليو بوش رئيس جمهور آمريكا ديدار كرد.

در اين ديدار كه در كاخ سفيد برگزار شد، بونو عضو گروه يوتو، درباره موضوعاتي همچون ايدز، مالاريا و كمك رساني به اين دو بحران با جرج بوش گفت و گو كرد.

اين ديدار در راستاي تور چند روزه گروه يوتو در واشنگتن صورت گرفت .

لازم به ذكر است در دوره انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده آمريكا به دليل سياستهاي جنگ طلبانه دولت بوش، بسياري از موسيقيدانان از وي حمايت نكردند كه از جمله آنها مي توان به گروه يوتو اشاره كرد.