تب مسابقه تولید نفت در اوپک بالا گرفت/ رکورد جدید تولید نفت توسط اوپکی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ادامه سقوط آزاد قیمت طلای سیاه در بازار جهانی کشورهای عضو اوپک به جای همگرایی و هماهنگی برای مدیریت عرضه نفت، مسابقه افزایش تولید و صادرات نفت راه انداخته اند.

از این رو با کاهش قیمت نفت به محدوده بشکه ای 45 تا 47 دلار، تولید نفت مجموعه کشورهای عضو اوپک در آخرین ماه سال 2014 میلادی (آذر 1393) با افزایش 142 هزار بشکه ای نسبت به ماه قبل از آن مواجه شده است.

اوپک که در نوامبر 2014 میلادی برابر با 30.062 میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده بود در ماه دسامبر تولید نفت خود را به 30.204 میلیون بشکه در روز رسانده است.

از 12 عضو اوپک 7 کشور تولید خود را در ماه دسامبر افزایش داده اند. عراق با 285.1 هزار بشکه در روز بیشترین افزایش تولید را داشته است. تولید نفت اکوادور 13 هزار بشکه در روز، کویت 14.6 هزار بشکه در روز، عربستان 14.5 هزار بشکه در روز، امارات 40 هزار بشکه در روز و ونزوئلا 1.8 هزار بشکه در روز افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش که بر پایه آمار منابع ثانویه تهیه شده است تولید نفت ایران نیز در دسامبر 2014 بالغ بر 9.5 هزار بشکه در روز افزایش داشته و به 2.765 میلیون بشکه در روز رسیده است.

پنج کشور عضو اوپک شامل کشورهای لیبی 184.1 هزار بشکه در روز، الجزایر 15.4 هزار بشکه در روز، آنگولا 9.3 هزار بشکه در روز، نیجریه 17.3 هزار بشکه در روز و قطر 9.9 هزار بشکه در روز در ماه دسامبر با کاهش تولید نفت دست و پنجه نرم کرده اند.

در همین حال آمارهای اوپک نشان می دهد متوسط تولید نفت ایران در سال 2014 بالغ بر 2.764 میلیون بشکه در روز بوده است. تولید نفت ایران در این سال نسبت به سال قبل از آن 91 هزار بشکه در روز افزایش داشته است.