سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي به 385 ميليارد دلار مي رسد// 100 سند برنامه چهارم تا يك ماه آينده ابلاغ مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، محمد كردبچه در جمع خبرنگاران افزود: 31 ميليارد دلار از 385 ميليارد دلار سرمايه گذاري پيش بيني شده در فعاليت هاي اقتصادي از منابع خارجي تامين خواهد شد.

وي تصريح كرد: برطبق برنامه ، قرار است 17 ميليارد دلار از منابع خارجي از طريق تسهيلات و مابقي از محل سرمايه گذاري خارجي تامين مي شود.

كردبچه با اشاره به اين كه هم اكنون سالانه تنها 700 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي در كشور صورت مي گيرد، خاطرنشان كرد: اين ميزان در برنامه چهارم توسعه بايد بشدت افزايش يابد تا با تحقق رقم سرمايه گذاري راه براي تحقق رشد اقتصادي 8 درصد نيز در پايان برنامه هموارتر شود.

مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي، تك رقم كردن نرخ بيكاري، رشد اقتصادي 8 درصد و يكرقمي شدن نرخ تورم را سه هدف اصلي برنامه چهارم توسعه ذكر كرد.

وي در ادامه از ابلاغ 100 سند بخشي، فرابخشي و استاني از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي به دستگاه هاي اجرايي تا يك ماه آينده خبر داد و گفت: با تصويب مصوبه اي از سوي هيات وزيران در تاريخ 11 مردادماه ، سازمان مديريت و برنامه ريزي مكلف شده كه ظرف سه ماه آيين نامه اجرايي مربوط به اين خصوص را تهيه و به دستگاه ها ابلاغ كند.

كردبچه به حجم زياد طرح هاي عمراني نيمه تمام كشور اشاره و تصريح كرد: براساس تصميم جديد دولت، طرح جديدي در سال آينده در اين خصوص تهيه نخواهد شد.

به گفته وي، زمان اتمام طرح هاي عمراني در كشور از 12 سال به حدود 9 سال در حال حاضر كاهش يافته است.