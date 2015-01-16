اهانت به پیامبر بیانگر تمایل غرب به ناآرامی در جامعه جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه آمده است: گستاخی های زنجیره‌ای نشریات غربی در انتشار کاریکاتورهای موهن به پیامبر رحمت حضرت محمد ابن عبدالله(ص) عملی غیرعقلانی و غیرمنطقی است و در راستای اسلام ستیزی استکبار و صهیونیسم جهانی ارزیابی می‌شود.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: این عمل غیراخلاقی و نژادپرستانه بیانگر تمایل غرب به دشمنی و کینه ورزی نسبت به اسلام و مسلمین و تشویق به جنگ و ناآرامی در جامعه جهانی است.

همچنین در این بیانیه تصریح شده است: دشمنان با اهانت به پیامبر اکرم(ص) حقوق مسلمانان را پایمال و به مقدساتشان اهانت کردند و با این حرکت نفرت انگیز احساسات نزدیک به دو میلیارد مسلمان جهان را جریحه‌دار نمودند.

این بیانیه می‌افزاید: فرهیختگان، نخبگان، مبلغان، ائمه جماعات، شورای هیئات مذهبی، کانون مداحان و شاعران آئینی، انجمن‌های اسلامی به همراهی همه آزادگان جهان؛ ضمن محکوم کردن هر حرکت و عملیات تروریستی، این گونه اعمال هنجارشکنانه مطبوعات غربی به خصوص فرانسوی را نیز به شدت محکوم کرده و تاکید دارند که متحدتر از گذشته در مقابل توطئه‌های دشمنان ایستادگی خواهند کرد.