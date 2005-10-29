سام ريمي فيلم نفرين را كليد مي زند

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر" اين كارگردان چندي پيش از "مارتي نوكسون" دعوت كرد كه فيلمنامه اين اثر را به رشته تحرير درآورد.

اين اثر با محوريت هيولاها، دكترها و مردگان ساخته مي شود. شنيده ها حاكي از اين است كه اين اثر تحت نظارت استوديوي هاوس پيكچرز ساخته مي شود. فيلم "نفرين" شرح حال زني است كه در موسسه درمان بيماري هاي رواني كار مي كند اما تصاويري را مشاهده مي كند كه تنها مي توانند اوهام باشند اما او پس از مدتي درمي يابد كه اين تصاوير اوهام نيستند.

"سام ريمي" در حال حاضر سرگرم كار بر فيلم "مرد عنكبوتي سه" است. "توبي مگواير"، "كريستين دانست" و "جيمز فراكو" از جمله بازيگراني هستند كه در دو قسمت نخست اين اثر بازي كردند و براي احياي نقشهايشان بار ديگر در برابر دوربين "ريمي" قرار مي گيرند.

فيلم "مرد عنكبوتي سه" در روز چهارم ماه مي سال 2007 روانه سالنهاي سينما مي شود و به نحوه كنار آمدن شخصيت "پيتر پاركر" با موضوع مرگ عموي عزيزش مي پردازد.

