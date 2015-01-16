دور برگشت سیزدهمین دوره لیگ برتر تکواندوی در شاهرود کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر تکواندو کشور جام خلیج فارس و یادواره سردار شهید حسین غنیمت پور شهید شاخص ورزش کشور دقایقی پیش در سالن حضرت ولی عصر (عج) مجتمع البرز شرقی شاهرود کار خود را آغاز کرد.

در این دور از مسابقات ۱۴۰ ورزشکار در قالب هفت تیم در اوزان هشت گانه در رده های سنی جوانان و بزرگسالان تا عصر امروز به رقابت خواهند پرداخت.

گفتنی است شهید حسین غنیمت پور فرمانده از جان گذشته هشت سال دفاع مقدس است که در عملیات کربلای پنج به شهادت رسید؛ وی در آن دوران رئیس هیئت تکواندوی شهرستان شاهرود را بر عهده داشت و ورزشکاران با اخلاق و از جان گذشته بسیاری را تربیت و به اسلام و انقلاب تقدیم کرد و به همین دلیل است که مسابقات لیگ برتر تکواندو کشور امسال به نام وی زینت گرفته است.