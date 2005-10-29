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۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۴:۰۵

حداد عادل در پيام تبريك به رئيس مجمع ملي عراق به مناسبت تاييد قانون اساسي در همه پرسي اين كشور:

تاييد قانون اساسي به ثبات حاكميت و استقلال كامل عراق منجر خواهد شد

تاييد قانون اساسي به ثبات حاكميت و استقلال كامل عراق منجر خواهد شد

غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي با ارسال پيامي به "حاجم مهدي الحسني" رئيس مجمع ملي عراق، تاييد قانون اساسي اين كشور توسط مردم عراق در همه پرسي را، تبريك گفت.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن پيام رئيس مجلس بدين شرح مي باشد:  حضور هوشيارانه ملت عراق در همه پرسي قانون اساسي و تاييد اين قانون را از طرف خود و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به جنابعالي تبريك مي گويم.

اميدوارم در سايه تداوم اين حضور و تلاش جنابعالي و نمايندگان منتخب مردم، اهداف و آرمانهاي بر حق ملت عراق در جهت رفاه، آرامش و ثبات كشور و همچنين اعاده حاكميت و استقلال كامل عراق تحقق يابد.

اينجانب ضمن آرزوي سلامتي براي جنابعالي و نمايندگان منتخب در مجمع انتقالي، موفقيت و پيشرفت ملت عراق را از خداوند منان مسئلت مي نمايم.

اميد است روابط و مناسبات دو كشور در آينده بيش از پيش مستحكم گردد.

کد مطلب 246596

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