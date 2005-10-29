تاييد قانون اساسي به ثبات حاكميت و استقلال كامل عراق منجر خواهد شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن پيام رئيس مجلس بدين شرح مي باشد: حضور هوشيارانه ملت عراق در همه پرسي قانون اساسي و تاييد اين قانون را از طرف خود و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به جنابعالي تبريك مي گويم.

اميدوارم در سايه تداوم اين حضور و تلاش جنابعالي و نمايندگان منتخب مردم، اهداف و آرمانهاي بر حق ملت عراق در جهت رفاه، آرامش و ثبات كشور و همچنين اعاده حاكميت و استقلال كامل عراق تحقق يابد.

اينجانب ضمن آرزوي سلامتي براي جنابعالي و نمايندگان منتخب در مجمع انتقالي، موفقيت و پيشرفت ملت عراق را از خداوند منان مسئلت مي نمايم.

اميد است روابط و مناسبات دو كشور در آينده بيش از پيش مستحكم گردد.