به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکی یکشنبه 28 دی با شرکت 19 کاندیدا برگزار می‌شود. انتخاباتی که به نظر میرسد حساس ترین مجمعی باشد که محمود گودرزی در طول مدت وزارت خود با آن مواجه بوده است.

پس از بی فرجام ماندن انتخابات در سال گذشته و غیبت دسته جمعی اعضای مجمع و به تاخیر افتادن مداوم زمان برگزاری انتخابات، حالا وقت آن رسیده تا 19 کاندیدای اسکی در یک روز سرنوشت‌ساز رای دهندگان را مجاب کنند که به آنها رای بدهند. البته در همین روزهای منتهی به زمان مجمع برخی شنیده‌ها گویای رخ دادن اتفاقات در نوع خود عجیب و جالب است!

در سیاست اصطلاحی تحت عنوان چماق و هویج (Carrot and stick) وجود دارد که در مذاکراتی بکار می‌رود که یک طرف خواستار چیزی از طرف مقابل می باشد و مجازاتی را برای طرف مقابل در صورت عدم انجام درخواست مطرح می کند. هویج در این استراتژی در محیط کاری به انگیزه یا وعده انگیزه به کارمندان و چماق اشاره به ترس و تهدید دارد.

پیش از مجمع انتخاباتی اسکی یک جریان خاص با تکیه بر همین استراتژی از اعضای مجمع خواسته تا از رای خود عکس بگیرند. تشکیل گروه های مجازی و به عضویت در آمدن برخی از اعضای مجمع و حتی کاندیداها خود گویای اهمیت این دوره از انتخابات است. به عنوان مثال گروه وایبری که تحت عنوان "همفکری برای انتخابی بهتر" تشکیل شد فضایی برای تبلیغ برخی کاندیداها و تخریب عده‌ای دیگر بود.

در آستانه انتخابات تشکیل ائتلافی با شرکت چند نفر از کاندیداها نیز نشان از تلاش یک جریان خاص دیگر برای تجمیع آرا به نفع خود دارد. این جریان خاص روز شنبه (یک روز قبل از انتخابات) در هتلی میزبان نمایندگان مجمع خواهد بود تا آخرین تبلیغات خود را پیش از انتخابات انجام دهد.

به نظر نمی رسد مجمع انتخاباتی اسکی روز یکشنبه در شرایط عادی پیگیری شود. با زمزمه های تهدید و ترعیب برای عکس گرفتن از آراء از سوی نمایندگان برخی هیات‌های استانی، وزارت ورزش و جوانان ماموریت تازه ای خواهد داشت و آن هم جلوگیری از ناسالم شدن فضای انتخاباتی مجمع به هر شیوه ای است.

متشنج کردن فضای مجمع در حین و یا پس از پایان رای گیری نیز محتمل است. فدراسیون اسکی همچنان در بلاتکلیفی به سر می برد و تا همین پایان سال سه اعزام به رقابت های جهانی در پیش است و بدون شک برگزاری رقابتی عادلانه، سالم و بدون حاشیه وظیفه اصلی وزارت ورزش و جوانان و به نوعی آزمون بزرگ این وزارتخانه در روز یکشنبه خواهد بود.