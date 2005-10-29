رييس كميته داوران فدراسيون جهاني تكواندو در تهران

به گزارش خبرگزاري" مهر" سيد حسين عباسي دبيرفدراسيون تكواندو دراين رابطه اظهاركرد: در راستاي توسعه وگسترش تكواندو ازحضور ( كيم هونگ كي ) رييس كميته داوران فدراسيون جهاني كه عضوشوراي WTF است، به همراه دبير( يوهاي مين ) و4 نفر ازمدرسين دره يك از كشور كره براي تدريس در اين دوره حضورخواهند داشت.

وي درخصوص برگزاري چهل وهفتمين دوره داوري بين المللي كه براي اولين بار كشورمان ميزبان اين دوره خواهد بود، گفت: تاكنون 202 نفراز آقايان وبانوان جهت شركت دراين دوره ازسمينار ثبت نام نموده اند كه درمجموع 154 نفر دردوره سمينار داوري و 47 نفر در دوره بازآموزي حضورخواهند داشت كه 77 نفر ازكشورهاي آسيايي 48 نفر جهت سمينارو 29 نفر آن جهت دوره باز آموزي ثبت نام نموده اند و125 نفر ازداوران واجد شرايط ايراني حاضردر دوره 107درسمينار وسايرين دردوره باز آموزي شركت خواهند كرد.

وي درخصوص كشورهاي شركت كننده در سمينار داوري گفت: كشورهند، اربكستان، قبرس، تاجيكستان، عراق، سوريه، پاكستان، بحرين، قطر، آذربايجان وقزاقستان وعمان داوطلب شده و ضمن اينكه ازكشور آلمان استراليا، آمريكا سه نفربطور داوطلب اعلام آمادگي كرده اند كه محل اقامت درهتل لاله و استقلال ومحل سمينار درخانه تكواندو پيش بيني شده است.