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۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۴:۱۳

نتايج بازخواني متون همايش آيين هاي عاشورايي نيمه اول آبان ماه اعلام مي شود

نتاج بازخواني متون دومين همايش آيين هاي عاشورايي نيمه اول آبان ماه از سوي دبير خانه اين همايش اعلام مي شود.

به گزارش خبرنگار تئاتر"مهر"، بيش از 10 نمايشنامه به دبيرخانه اين همايش ارسال شده است كه نتايج بازخواني اين متون تا هفته آينده اعلام خواهد شد.

بازبيني آثار راه يافته به همايش آيين هاي عاشورايي ديماه صورت خواهد گرفت و دومين همايش آيين هاي عاشورايي از16 تا 21 بهمن ماه در مجموعه تئاتر شهر برگزار خواهد شد.

لازم به ذكر است طبق اعلام دبيرخانه اين همايش،نمايش هاي برگزيده اجراي عمومي خواهند داشت و ده ميليون ريال كمك هزينه به گروه ها تعلق خواهد گرفت.

تاكنون نهادهاي فرهنگي مختلف نظير روايت فتح حمايت از چند نمايش  اين همايش را برعهده گرفته اند.

کد مطلب 246599

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