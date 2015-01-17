زمان ثبت نام یا تمدید تسهیلات دانشجویی دانشگاه الزهرا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تمام دانشجویان متقاضی دریافت تسهیلات دانشجویی دانشگاه الزهرا (س) از امروز شنبه 27 دی 93 الی 30 اسفند 93 جهت ثبت نام یا تمدید تسهیلات دانشجویی نیمسال دوم 94ـ93 به اداره امور دانشجویان واقع در ساختمان شهیده قزوینی طبقه سوم مراجعه کنند.

دانشجویانی که برای اولین بار متقاضی دریافت وام های دانشجویی هستند، باید از طریق مرورگر (google chrom)به سایت www.swf.ir مراجعه و در بخش ماهنامه ها و فرم ها، فرم مربوط به وام درخواستی را به همراه فرم سند تعهد محضری، پرینت و پس از تکمیل به ادارۀ امور دانشجویان تحویل دهند.