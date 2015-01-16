هنرمندان اهل قلم در بزرگی حضرت محمد(ص) و دین اسلام قلم زنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدغلامرضا هاشمی‌نژاد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بوشهر با اشاره به برخی اقدامات موهنانه غرب اظهار داشت:‌ دشمنان تلاش دارند تا از طرق مختلفی موج اسلام هراسی را در جهان به راه بیاندازند.

وی با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی اولین موج اسلام هراسی آغاز شد، اذعان داشت: دومین موج اسلام هراسی نیز پس از یازدهم سپتامبر در آمریکا ایجاد شد.

امام جمعه موقت بوشهر با بیان اینکه موج جدید اسلام هراسی نیز اخیراً به بهانه حمله تروریستی به نشریه شارلی ابدو صورت گرفته است، اذعان داشت: این حادثه تروریستی را محکوم می‌کنیم ولی رژیم صهیونیستی پشت این قضایا است که همه باید هوشیار باشیم.

وی با بیان اینکه حادثه تروریستی در پاریس زاییده افکار و اندیشه‌های غرب در مبارزه با تروریسم است، خاطرنشان ساخت: غربی‌ها از طرفی گروه‌های تکفیری و داعشی را حمایت می‌کنند و از طرفی تمام حوادث تروریستی را به نام مسلمانان می‌دانند.

حجت‌الاسلام هاشمی‌نژاد تصریح کرد: وهابی‌ها، تکفیری‌ها، داعشی‌ها و سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی پشت تمام حوادث تروریستی قرار دارند و آن را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه تیراژ این نشریه پس از حمله تروریستی به چندین برابر افزایش یافت، اضافه کرد: این نشریه در بیش از ۵۰ کشور دنیا به زبان‌های مختلفی توزیع شد و بیانگر تلاش دشمنان برای ایجاد موج اسلام هراسی است.

امام جمعه موقت بوشهر با تاکید بر لزوم هوشیاری مسلمانان برای چنین حوادثی، افزود: استکبار جهانی در پی نابودی اسلام است ولی به فضل خدا بیداری اسلامی‌ تمامی کفر و شرک را از بین خواهد برد.

وی بر لزوم تلاش مسلمانان برای معرفی هنرمندانه جایگاه والای پیغمبر اسلام در سطح جهان، اضافه کرد: هنرمندان اهل قلم در بزرگی حضرت محمد (ص) و دین اسلام و صفا و صمیمیت این دین قلم بزنند.

حجت‌الاسلام هاشمی‌نژاد به سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان بوشهر اشاره کرد و افزود: رئیس جمهور تأکید دارد که دولت به یک گروه و افراد خاصی تعلق ندارد و هدفش عمران و آبادانی ایران است و گروه و جریان‌های خاص از اینگونه سفرها سوءاستفاده نکنند.

امام جمعه موقت بوشهر تصریح کرد: این سفر مصوبات خوبی برای استان داشت و امیدواریم استاندار بوشهر و دیگر مسئولان استان برای تحقق این مصوبات و اجرای کامل آنها تلاش کنند.