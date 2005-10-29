32 ميليارد ريال بدهي كارخانجات شهركهاي صنعتي بخشوده شد

به گزارش خبرگزاري مهر، فرجام كمانه گفت: براساس گزارش دفترآمار سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، اين بخشودگي ها در سه ماهه دوم امسال حدود 8 ميليون ريال به ازاي هر شغل بوده و متوسط زير بناي واحدهاي مشمول بخشودگي بدهي 27 درصد اراضي واگذار شده است.

وي افزود: مبلغ بخشودگي ها نيز معادل 5/36 درصد مبلغ كل قراردادهاي مشمول تخفيف مي باشد.

به گفته وي، سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در سالهاي اخيربه منظوركمك به ايجاد هرچه سريعترواحدهاي صنعتي، باقيمانده اقساط متقاضياني كه موفق شدند پيش از موعد مقرر واحد صنعتي خود را راه اندازي كنند به عنوان تشويق مورد بخشودگي قرار مي دهد.

مدير روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران تصريح كرد: در اين مكانيسم، تشويق و تخفيف به افرادي مي رسد كه توانمندي واقعي خود را با تسريع در احد اث كارخانه اثبات كرده اند.