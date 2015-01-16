اجرای یک کنسرت پاپ سنتی آذری در نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه تامای در این کنسرت قطعاتی تلفیقی از دو نوع موسیقی پاپ و سنتی را به زبان آذری اجرا می کند.

نارگیله ،بیاض گجه لر، بری باخ از جمله قطعاتی است که دراین کنسرت موسیقایی به مخاطبان علاقه مند موسیقی آذری اجرا می شود.

گروه موسیقی تامای توانسته دو سبک موسیقی سنتی آذری و پاپ را به هم نزدیک کند. این سبک الهام گرفته از موسیقی استانبولی است که توسط گروه تامای ارائه می شود.

فرامرز جوادی تار و گیتار، کمال عبدوی کلارینت، مسعود والامنش کیبورد، رضا فتاحی ویدرام، بهزاد صمندانی ناقاره، قربان پناهی قارمون، شرمینه فرهود پیانو، مینا احمدی، راحله حاجی زاده و پروانه کاردوست گروه کر، کیانوش رحیمی گیتاربیس و پیمان یاحقی مشاور رسانه ای از دیگر عوامل گروه هستند که در این کنسرت با گروه تامای همکاری می کنند.