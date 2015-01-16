به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالحسین حسینی در خطبه‌های امروز نماز جمعه عسلویه با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: در قرآن کریم در مورد صفات مومنان آیات زیادی نازل شده و لازم است که توجه ویژه‌ای به این مسائل داشته باشیم.

وی در ادامه به هتک حرمت پیامبر اسلام(ص) در اقدام نابخردانه نشریه فرانسوی اشاره کرد و با محکوم کردن این اقدام، اضافه کرد: این کار زشت باعث جریحه دارشدن احساسات مسلمانان در اقصی نقاط جهان شد.

وی در ادامه به اتفاقات هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: این موضوع دل دوستداران نظام و انقلاب را به درد آورد.

حجت‌الاسلام حسینی ادامه داد: وقتی دشمنان خارجی مثل آمریکا و ایادی آن علیه نظام اقدامی کنند یا موضع‌گیری کنند از آنان توقعی نداریم، اما دوستان داخلی چرا با این حرف‌های نسنجیده باید آب به آسیاب دشمن بریزند.نکه

وی اضافه کرد: کسی که نماینده این مردم است و از بیت‌المال حقوق می‌گیرد باید مدافع حقوق مردم و نظام و پشتیبان ولایت باشد، نه اینکه بهانه به دست دشمنان بدهد.

امام جمعه موقت عسلویه با اشاره به سفر رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به استان بوشهر، تصریح کرد: امیدواریم با اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور به استان شاهد رفع مشکلات و محرومیت‌ها باشیم.

وی گفت: از مهمترین عواملی که استان بوشهر در دوران طاغوت دچار محرومیت شدید بود را می‌توان بی‌توجهی رژیم به این استان و کم کاری و بی‌توجهی مردم و نخبگان استان برای عدم مطالبه‌گری از مسئولان ملی عنوان کرد.

حجت‌الاسلام حسینی با تاکید بر اینکه مسئولان استان و شهرستان‌ها باید مطالبات خود را به سمع و نظر مسئولان دولت برسانند، گفت: امیدواریم با تلاش همه مسئولان استان شاهد توسعه بیشتر و رفع مشکلات استان و شهرستان عسلویه باشیم.

وی به سالروز فرار شاه از ایران اشاره کرد و ادامه داد: ۲۶ دی‌ماه نقطه حساسی در تاریخ انقلاب اسلامی است که شاه منحوس در این روز در سایه مبارزات حضرت امام و استقامت مردم مجبور به فرار از ایران شد.