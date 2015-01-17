حمایت از برترینهای علوم انسانی/ شناسایی نخبگان ادبی و قرآنی

دکتر غلامعلی منتظر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حمایت بنیاد ملی نخبگان از نخبگان علوم انسانی گفت: ما هیچ قیدی برای هیچ گروهی در نظر نگرفته‌ایم اینکه می گوییم دانشجو، صرف دانشجو بودن مهم است اینکه رشته دانشجو ریاضی، علوم پزشکی و یا علوم انسانی باشد هیچ کدام مانعی به وجود نمی آورد.

وی ادامه داد: آیین‌نامه‌ای که تدوین شده، شامل تمام گروه ها می شود علاوه بر اینکه به دلیل اهمیت علوم انسانی در یکی دو حوزه به صورت ویژه به آنها توجه شده است.

شناسایی و حمایت نخبگان ادبی

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان توجه به نخبگان ادبی را یکی از حوزه های علوم انسانی اعلام کرد که بنیاد ملی نخبگان به آن توجه ویژه دارد و افزود: بنیاد ملی نخبگان اکنون در حال شناسایی مجموعه افراد مستعد و نخبه در حوزه ادبی است تا از آنها حمایت ویژه داشته باشد.

تدوین آیین نامه ویژه برای فعالان عرصه قرآن

منتظر با بیان اینکه به طور ویژه برنامه ریزی هایی با عرصه ادبی خواهیم داشت افزود: برای حوزه قرآنی هم برنامه ریزی می کنیم پیش از این برای حوزه قرآنی یک سری آیین نامه‌هایی وجود داشت که اکنون با رایزنی با دستگاه های ذی ربط قرار است یک آیین نامه ویژه برای افرادی که در عرصه قرآن و قرآن پژوهی کار می کنند تدوین شود بنابراین درحال طراحی تمهیدات ویژه‌ای هستیم.