حوادث فرانسه با هدف اسلام هراسی انجام شد/فرش خاکی باید مجوز داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی جعفری در خطبه های نماز جمعه این هفته جزیره هرمز، عنوان کرد: طی چند روز گذشته دفتر و کارکنان یکی از نشریاتی که در فرانسه منتشر می شد مورد حمله برخی عناصر تکفیری قرار گرفت و با کشته شدن بعضی از گروگان ها و گروگان گیران پایان یافت.

خطیب موقت جمعه هرمز اظهار کرد: به دنبال این حادثه تروریستی در فرانسه تظاهرات سراسری علیه این عمل قبیح صورت گرفت که ما هم از شرکت در این راهپیمایی به صورت مشروط حمایت می کنیم، زیرا محکوم کردن خشونت و ترور وظیفه هر انسان آزاده و نیک سرشتی است اما حضور برخی افراد در این مراسم همچون نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس جمهور فرانسه که از شرکای بزرگ کشتار مردم بی دفاع فلسطین، سوریه و عراق است جای بسی تأمل و شگفتی دارد.

حجت الاسلام جعفری با اشاره به حمایتی که این افراد از گروه های تروریستی همچون داعش و طالبان دارند، یادآور شد: دیگر نمی توانند به بهانه محکوم کردن حمله به دفتر نشریه به اهداف کلان خود، با راه اندازی راهپیمایی های سراسری برسند.

امام جمعه موقت هرمز ادامه داد: با جرأت می توان گفت که هدف اصلی و نهایی طراحان این حمله تروریستی که با کشتار مردم صورت گرفت تخریب چهره واقعی اسلام و متزلزل کردن جایگاه مسلمانان در جهان به ویژه در کشورهای اروپایی بوده است.

جعفری تأکید کرد: به دنبال همین رویدادها تمامی مسلمانان جهان وظیفه دارند تا با ارائه و تبلیغ چهره اصلی اسلام مانع از رسیدن حامیان تروریست ها به اهداف شوم خود شوند.

امام جمعه موقت هرمز در ادامه با اشاره به 26 دی که مصادف است با سالروز فرار شاه معدوم گفت: ملت ایران توانست طاغوت پر نخوت زمانه را که ۳۷ سال غاصبانه و به زور بر مال و منابع آنها حکومت سراسر ظلم کرده بود مجبور به فرار کند.

وی بیان داشت: محمدرضا پهلوی اگر چه در آخرین مصاحبه خود، خاک ایران را به قصد استراحت و تجدید قوا ترک کرد، اما ملت ایران هرگز اجازه برآورده شدن رویای بازگشت وی به ایران را نداد.

جعفری افزود: ملت ایران شاه ظالمی را که تا آن روز دست پلیدش به خون ملت پاک ایران آلوده شده بود را فراری داد و خاطره آن روز هرگز از ذهن ملت در پی این سال های خیر فراموش نشده است.

امام جمعه موقت هرمز با بیان اینکه مسئولان باید حس خود باوری را در بین این جوانان ترویج دهند، اظهار داشت: از چند وقت پیش زمزمه ساخت فرش خاکی در جزیره هرمز بر سر زبان ها می چرخد ولی از آنجایی که برای ساخت این فرش مجوزی صادر نشده است و از لحاظ محیط زیستی ایراداتی دارد همه باید تابع قانون باشیم.

وی اظهار داشت: اگر قرار است که این فرش خاکی ساخته بشود باید جوانان هنرمند این جزیره در ساخت این فرش مشارکت داشته باشند.

شایان ذکر است؛ نمازگزاران جمعه جزیره هرمز پس از اقامه نماز جمعه با سردادن شعارمرگ بر اسرائیل و مرگ برآمریکا اقدامات اخیر نشریه شارلی فرانسه در انتشار کاریکاتور موهن و اهانت آمیز نسبت به پیامبر اسلام (ص) را محکوم کردند.