دو پیشکسوت برجسته هنر مسگری در یزد تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، استاد محمد مظفر و رضا بختجو، دو پیشکسوت برجسته یزد با اهدای لوح تقدیر و شاخه گل به دلیل زنده نگه داشتن یک هنر بومی و اصیل مورد تقدیر قرار گرفتند.
بازار مسگرها از بازارهای سنتی و قدیمی شهر یزد است و در این بازار انواع مصنوعات مسی و فلزی ساخته و عرضه می شود.
صنایع دستی تزئینی، ظروف آشپزخانه و ابزار آلات کشاورزی از محصولات این بازار است.
ورود بیش از حد کالاهای مشابه چینی، صنعت مسگری را از رونق سابق خود انداخته است و در حال حاضر اغلب کارگاه ها و مغازههای این بازار تعطیل شده اند یا در وضعیتی نابسامان و با تجهیزاتی فرسوده به کار خود ادامه می دهند.
در نخستین گام به صورت خودجوش و مردمی برای نکوداشت هنرمندان استان یزد و استاد محمد مظفر و رضا بخت جو که از هفت سالگی حضورشان درعرصه نقاشی و طراحی بر روی مس ۶۰ سال می گذرد و بنیاد مردمی هنرهای سنتی و صنایع دستی با جمعی مردمی، جوان، پیشکوست و همراهی بانوان با هدف ارج نهادن به سراغ بازار مسگرها و حجره آنها رفتند و با شاخه گلی و لوحی به نمایندگی از مردم یزد و ایران از سالها هنرماندگارشان تجلیل کردند.
----------
عکس: محمد شرعیاتی
نظر شما