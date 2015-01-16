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۲۶ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۳۸

دو پیشکسوت برجسته هنر مسگری در یزد تجلیل شدند

دو پیشکسوت برجسته هنر مسگری در یزد تجلیل شدند

یزدـ پیشکسوتان هنر سنتی مسگری در یزد در اقدامی مردمی مورد تجلیل قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، استاد محمد مظفر و رضا بخت‌جو، دو پیشکسوت برجسته یزد با اهدای لوح تقدیر و شاخه گل به دلیل زنده نگه داشتن یک هنر بومی و اصیل مورد تقدیر قرار گرفتند.

بازار مسگرها از بازارهای سنتی و قدیمی شهر یزد است و در این بازار انواع مصنوعات مسی و فلزی ساخته و عرضه می ‌شود.

يزد

صنایع دستی تزئینی، ظروف آشپزخانه و ابزار آلات کشاورزی از محصولات این بازار است.

ورود بیش از حد کالاهای مشابه چینی، صنعت مسگری را از رونق سابق خود انداخته‌ است و در حال حاضر اغلب کارگاه‌ ها و مغازه‌های این بازار تعطیل شده‌ اند یا در وضعیتی نابسامان و با تجهیزاتی فرسوده به کار خود ادامه می ‌دهند.

يزد

در نخستین گام به صورت خودجوش و مردمی برای نکوداشت هنرمندان استان یزد و استاد محمد مظفر و رضا بخت‌ جو  که از هفت سالگی حضورشان درعرصه نقاشی و طراحی بر روی مس ۶۰ سال می ‌گذرد و بنیاد مردمی هنرهای سنتی و صنایع دستی با جمعی مردمی، جوان، پیشکوست و همراهی بانوان با هدف ارج نهادن به سراغ بازار مسگرها و حجره آنها رفتند و با شاخه گلی و لوحی به نمایندگی از مردم یزد و ایران از سال‌ها هنرماندگارشان تجلیل کردند.

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عکس: محمد شرعیاتی

کد مطلب 2466039

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