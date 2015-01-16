دو پیشکسوت برجسته هنر مسگری در یزد تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، استاد محمد مظفر و رضا بخت‌جو، دو پیشکسوت برجسته یزد با اهدای لوح تقدیر و شاخه گل به دلیل زنده نگه داشتن یک هنر بومی و اصیل مورد تقدیر قرار گرفتند.

بازار مسگرها از بازارهای سنتی و قدیمی شهر یزد است و در این بازار انواع مصنوعات مسی و فلزی ساخته و عرضه می ‌شود.

صنایع دستی تزئینی، ظروف آشپزخانه و ابزار آلات کشاورزی از محصولات این بازار است.

ورود بیش از حد کالاهای مشابه چینی، صنعت مسگری را از رونق سابق خود انداخته‌ است و در حال حاضر اغلب کارگاه‌ ها و مغازه‌های این بازار تعطیل شده‌ اند یا در وضعیتی نابسامان و با تجهیزاتی فرسوده به کار خود ادامه می ‌دهند.

در نخستین گام به صورت خودجوش و مردمی برای نکوداشت هنرمندان استان یزد و استاد محمد مظفر و رضا بخت‌ جو که از هفت سالگی حضورشان درعرصه نقاشی و طراحی بر روی مس ۶۰ سال می ‌گذرد و بنیاد مردمی هنرهای سنتی و صنایع دستی با جمعی مردمی، جوان، پیشکوست و همراهی بانوان با هدف ارج نهادن به سراغ بازار مسگرها و حجره آنها رفتند و با شاخه گلی و لوحی به نمایندگی از مردم یزد و ایران از سال‌ها هنرماندگارشان تجلیل کردند.

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عکس: محمد شرعیاتی