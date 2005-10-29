مل گيبسون از مكاشفه اش مي گويد

نمايي از فيلم "مصائب مسيح" به كارگرداني "مل گيبسون"

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اين كارگردان كه با ساخت فيلم "مصائب مسيح" جنجال بسياري را بوجود آورد براي فيلم جديدش با نام "مكاشفه" از حضور نابازيگران مكزيكي استفاده كرد و شنيده ها حاكي از اين است كه كاراكترهاي اين فيلم به زبان مايايي سخن مي گويند.

"گيبسون" در مورد فيلم جديدش مي گويد: "كاري كه من انجام مي دهم ساخت يك فيلم اكشن - ما جراجويانه است كه دربر گيرنده عناصر افسانه ايست."

اين كارگردان و تهيه كننده نام آور تاكيد كرد كه فيلمبرداري اين اثر را از روز 14 نوامبر آغاز مي كند و از لوكيشن هاي جنگل مكزيكو سود مي جويد.

"مكاشفه" از جمله فيلم هايي است كه ديالوگهاي كمي دارد و از تصاوير بسياري سود مي جويد. رويدادهاي اين اثر در 3 هزار سال پيش شكل مي گيرد و رابطه يك مرد را با همسرش، فرزندش، پدرش و جامعه اش ترسيم مي كند.